Зеленский усомнился в существовании Путина

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир, пашинян никол
Президент Украины Владимир Зеленский не уверен в том, что Владимир Путин жив на сегодня, сказал он в ходе Украинского завтрака Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что глава российского государства Владимир Путин жив и не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры. Об этом он заявил в ходе «Украинского завтрака» в Давосе.

«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой», — заявил Владимир Зеленский. Он уточнил, что не в курсе, кто принимает решения со стороны России и не понимает, с кем проводить переговоры.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны из-за позиции Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что глава российского государства Владимир Путин жив и не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры. Об этом он заявил в ходе «Украинского завтрака» в Давосе. «Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой», — заявил Владимир Зеленский. Он уточнил, что не в курсе, кто принимает решения со стороны России и не понимает, с кем проводить переговоры. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны из-за позиции Зеленского
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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