Зеленский усомнился в существовании Путина

19 января 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен в том, что Владимир Путин жив на сегодня, сказал он в ходе Украинского завтрака Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что глава российского государства Владимир Путин жив и не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры. Об этом он заявил в ходе «Украинского завтрака» в Давосе. «Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой», — заявил Владимир Зеленский. Он уточнил, что не в курсе, кто принимает решения со стороны России и не понимает, с кем проводить переговоры. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны из-за позиции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что глава российского государства Владимир Путин жив и не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры. Об этом он заявил в ходе «Украинского завтрака» в Давосе. «Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой», — заявил Владимир Зеленский. Он уточнил, что не в курсе, кто принимает решения со стороны России и не понимает, с кем проводить переговоры. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны из-за позиции Зеленского