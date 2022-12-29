Мэр Екатеринбурга прокатился с большим кроликом в такси. Видео

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Алексей Орлов осматривает благоустройство в центре города. Екатеринбург, орлов алексей
Мэр Екатеринбурга прокатился по ночному городу вместе с плюшевым кроликом Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокатился по ночному городу вместе с плюшевым кроликом. Таким образом, глава уральской столицы поздравил горожан с Новым годом. К нему присоединились биатлонист Антон Шипулин, автогонщик Сергей Карякин, блогер Светлана Ананас. За рулем автомобиля был легендарный водитель Сергей Кислица. Мужчина работал таксистом в Нью-Йорке. Позже он променял Манхэттен на Плотинку.

«Главным действующим лицом праздничного ролика стал наш редакционный кролик. Этот милый пушистик поселился в редакции 4 канала совсем недавно. Новостники дали малышу имя — Шустрик. Всю неделю кролик проверял, как в городе идет подготовка ко встрече Нового года. И вот внезапно Шустрика забыли в такси», — новогодние приключения кролика в столице Урала засняли журналисты 4 канала.

Новогодние праздники в Екатеринбурге продлятся в 2023 году восемь календарных дней — с 1 по 8 января. В 2022 году 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день. Общая продолжительность выходных составит девять дней.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокатился по ночному городу вместе с плюшевым кроликом. Таким образом, глава уральской столицы поздравил горожан с Новым годом. К нему присоединились биатлонист Антон Шипулин, автогонщик Сергей Карякин, блогер Светлана Ананас. За рулем автомобиля был легендарный водитель Сергей Кислица. Мужчина работал таксистом в Нью-Йорке. Позже он променял Манхэттен на Плотинку. «Главным действующим лицом праздничного ролика стал наш редакционный кролик. Этот милый пушистик поселился в редакции 4 канала совсем недавно. Новостники дали малышу имя — Шустрик. Всю неделю кролик проверял, как в городе идет подготовка ко встрече Нового года. И вот внезапно Шустрика забыли в такси», — новогодние приключения кролика в столице Урала засняли журналисты 4 канала. Новогодние праздники в Екатеринбурге продлятся в 2023 году восемь календарных дней — с 1 по 8 января. В 2022 году 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день. Общая продолжительность выходных составит девять дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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