Мэр Екатеринбурга прокатился по ночному городу вместе с плюшевым кроликом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокатился по ночному городу вместе с плюшевым кроликом. Таким образом, глава уральской столицы поздравил горожан с Новым годом. К нему присоединились биатлонист Антон Шипулин, автогонщик Сергей Карякин, блогер Светлана Ананас. За рулем автомобиля был легендарный водитель Сергей Кислица. Мужчина работал таксистом в Нью-Йорке. Позже он променял Манхэттен на Плотинку.

«Главным действующим лицом праздничного ролика стал наш редакционный кролик. Этот милый пушистик поселился в редакции 4 канала совсем недавно. Новостники дали малышу имя — Шустрик. Всю неделю кролик проверял, как в городе идет подготовка ко встрече Нового года. И вот внезапно Шустрика забыли в такси», — новогодние приключения кролика в столице Урала засняли журналисты 4 канала.

Новогодние праздники в Екатеринбурге продлятся в 2023 году восемь календарных дней — с 1 по 8 января. В 2022 году 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день. Общая продолжительность выходных составит девять дней.