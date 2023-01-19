Тюменская компания, занимающаяся охотой, построит в Кургане автосервис

19 января 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Компания «Охотничье хозяйство «Кошелевское» построит автосервис в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Охотничье хозяйство «Кошелевское» из Тюменской области займется строительством автосервиса в Заозерном районе Кургана. Соответствующее разрешение выдано администрацией города. «ООО «Охотничье хозяйство «Кошелевское» из города Ялуторовска Тюменская области. Разрешение на строительство здания автосервиса, расположенного по адресу: город Курган, ул. Мостостроителей», — говорится в документе мэрии. Согласно кадастровой карте, плoщадь земельного участка составляет 2 470 квадратных метров. На данной территории разрешается размещать станции техобслуживания и автомагазины. По данным сервиса СБИС, ООО «Охотничье хозяйство «Кошелевское» занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, а также предоставляет услуги в этих областях. В отчете о должной осмотрительности говорится о том, что у компании высокий риск задержки платежей, а также отсутствует возможность получения кредита. Ранее URA.RU писало, что компания крупного челябинского бизнесмена займется застройкой, которую лоббировал Шумков. Застройщик «СЗ «Домострой» построит в Кургане трехэтажный жилой дом в Заозерном районе.

Компания «Охотничье хозяйство «Кошелевское» из Тюменской области займется строительством автосервиса в Заозерном районе Кургана. Соответствующее разрешение выдано администрацией города. «ООО «Охотничье хозяйство «Кошелевское» из города Ялуторовска Тюменская области. Разрешение на строительство здания автосервиса, расположенного по адресу: город Курган, ул. Мостостроителей», — говорится в документе мэрии. Согласно кадастровой карте, плoщадь земельного участка составляет 2 470 квадратных метров. На данной территории разрешается размещать станции техобслуживания и автомагазины. По данным сервиса СБИС, ООО «Охотничье хозяйство «Кошелевское» занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, а также предоставляет услуги в этих областях. В отчете о должной осмотрительности говорится о том, что у компании высокий риск задержки платежей, а также отсутствует возможность получения кредита. Ранее URA.RU писало, что компания крупного челябинского бизнесмена займется застройкой, которую лоббировал Шумков. Застройщик «СЗ «Домострой» построит в Кургане трехэтажный жилой дом в Заозерном районе.