Тюменская компания, занимающаяся охотой, построит в Кургане автосервис

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Компания «Охотничье хозяйство «Кошелевское» построит автосервис в Кургане Фото:

Компания «Охотничье хозяйство «Кошелевское» из Тюменской области займется строительством автосервиса в Заозерном районе Кургана. Соответствующее разрешение выдано администрацией города.

«ООО «Охотничье хозяйство «Кошелевское» из города Ялуторовска Тюменская области. Разрешение на строительство здания автосервиса, расположенного по адресу: город Курган, ул. Мостостроителей», — говорится в документе мэрии.

Согласно кадастровой карте, плoщадь земельного участка составляет 2 470 квадратных метров. На данной территории разрешается размещать станции техобслуживания и автомагазины.

По данным сервиса СБИС, ООО «Охотничье хозяйство «Кошелевское» занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, а также предоставляет услуги в этих областях. В отчете о должной осмотрительности говорится о том, что у компании высокий риск задержки платежей, а также отсутствует возможность получения кредита.

Ранее URA.RU писало, что компания крупного челябинского бизнесмена займется застройкой, которую лоббировал Шумков. Застройщик «СЗ «Домострой» построит в Кургане трехэтажный жилой дом в Заозерном районе.

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Компания «Охотничье хозяйство «Кошелевское» из Тюменской области займется строительством автосервиса в Заозерном районе Кургана. Соответствующее разрешение выдано администрацией города. «ООО «Охотничье хозяйство «Кошелевское» из города Ялуторовска Тюменская области. Разрешение на строительство здания автосервиса, расположенного по адресу: город Курган, ул. Мостостроителей», — говорится в документе мэрии. Согласно кадастровой карте, плoщадь земельного участка составляет 2 470 квадратных метров. На данной территории разрешается размещать станции техобслуживания и автомагазины. По данным сервиса СБИС, ООО «Охотничье хозяйство «Кошелевское» занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, а также предоставляет услуги в этих областях. В отчете о должной осмотрительности говорится о том, что у компании высокий риск задержки платежей, а также отсутствует возможность получения кредита. Ранее URA.RU писало, что компания крупного челябинского бизнесмена займется застройкой, которую лоббировал Шумков. Застройщик «СЗ «Домострой» построит в Кургане трехэтажный жилой дом в Заозерном районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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