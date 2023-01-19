В Крыму назвали агонией одержимость Зеленского полуостровом

У президента Украины Владимира Зеленского агония из-за одержимости Крымом. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«У киевского режима агония. Зеленского и его преступной команде недолго осталось издеваться над Украиной. Их ждет печальный конец, а Украину — полная денацификация и демилитаризация», — заявил Шеремет в интервью РИА Новости.
Так он отреагировал на заявление Зеленского о том, что если Украина получат тяжелое вооружение, то попробует вернуть Крым. Шеремет сказал, что никому не поздоровится, если Запад будет отправлять ВСУ вооружение для атак на полуостров.
Россия может уничтожить любое западное оружие, которое передадут Украине, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на слова посла РФ в США Анатолия Антонова. Президент Украины неоднократно говорил о намерении вернуть Крым. В своем новогоднем обращении он заявил о необходимости возврата всех утраченных территорий в результате конфликта на Украине. Американская газета The New York Times написала, что в администрации президента США обсуждают возможность помощи Украине в нападении на Крым.
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У президента Украины Владимира Зеленского агония из-за одержимости Крымом. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «У киевского режима агония. Зеленского и его преступной команде недолго осталось издеваться над Украиной. Их ждет печальный конец, а Украину — полная денацификация и демилитаризация», — заявил Шеремет в интервью РИА Новости. Так он отреагировал на заявление Зеленского о том, что если Украина получат тяжелое вооружение, то попробует вернуть Крым. Шеремет сказал, что никому не поздоровится, если Запад будет отправлять ВСУ вооружение для атак на полуостров. Россия может уничтожить любое западное оружие, которое передадут Украине, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на слова посла РФ в США Анатолия Антонова. Президент Украины неоднократно говорил о намерении вернуть Крым. В своем новогоднем обращении он заявил о необходимости возврата всех утраченных территорий в результате конфликта на Украине. Американская газета The New York Times написала, что в администрации президента США обсуждают возможность помощи Украине в нападении на Крым.