NY: в США готовы помочь Киеву ударить по Крыму

Соединенные Штаты Америки готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличит риск эскалации. Об этом пишет американская газета The New York Times.
«Сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на полуостров», — сообщает издание. Там отметили, что Вашингтон готов пойти на такой шаг, несмотря на то, что такие действия могут привести к эскалации конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Вашингтон разрешил президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить удары по Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием с The Wall Street Journal. В начале декабря 2022 года украинский лидер заявил в интервью LCI, что украинцы «полны решимости» вернуть Крым, сообщала «Национальная служба новостей». По словам главы полуострова Сергея Аксенова, безопасность Крыма находится под контролем.
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Соединенные Штаты Америки готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличит риск эскалации. Об этом пишет американская газета The New York Times. «Сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на полуостров», — сообщает издание. Там отметили, что Вашингтон готов пойти на такой шаг, несмотря на то, что такие действия могут привести к эскалации конфликта на Украине. Ранее сообщалось, что Вашингтон разрешил президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить удары по Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием с The Wall Street Journal. В начале декабря 2022 года украинский лидер заявил в интервью LCI, что украинцы «полны решимости» вернуть Крым, сообщала «Национальная служба новостей». По словам главы полуострова Сергея Аксенова, безопасность Крыма находится под контролем.