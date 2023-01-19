Полковник запаса Хатылев назвал неизбежным контрнаступление войск РФ на Украине

20 января 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Россия перебрасывает большое количество бронированной техники на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переброс тяжелой бронированной техники российскими военными на территорию Украины говорит о неизбежности контрнаступления. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. «Колонны техники движутся по направлению к Украине. 90 танков „Прорыв“ идут туда, и бронетранспортеры и БМП-3, и так далее. Вывод напрашивается один — контрнаступление неизбежно. Где оно будет проводиться, по каким направлениям, по нескольким или по одному основному и двум ложным, это прерогатива Генерального штаба», — сказал Сергей Хатылев. Полковник запаса выразил мнение, что вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент не способны противостоять натиску войск РФ. «О высокой эффективности ведения боевых действий вооруженных сил Украины говорить не приходится, потому что все завалено горами трупов. Никаких явных победных результатов не достигнуто. На сегодняшний день, отступление по всем позициям и громкие заявления политической власти, что они якобы будут наступать в районе Запорожья, Белоруссии», — добавил он. «Театр военных действий сегодня растянулся на расстоянии больше тысячи километров. Ширина фронта составляет 500 километров. Порядка три фронта растянулись в боевой порядок. Превосходство наших войск, превосходство в воздухе, превосходство в технике и вооружении превышает все установленные нормативы. Никаких контрнаступлений, никаких действий ВСУ предпринять не могут», — заключил Хатылев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переброс тяжелой бронированной техники российскими военными на территорию Украины говорит о неизбежности контрнаступления. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. «Колонны техники движутся по направлению к Украине. 90 танков „Прорыв“ идут туда, и бронетранспортеры и БМП-3, и так далее. Вывод напрашивается один — контрнаступление неизбежно. Где оно будет проводиться, по каким направлениям, по нескольким или по одному основному и двум ложным, это прерогатива Генерального штаба», — сказал Сергей Хатылев. Полковник запаса выразил мнение, что вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент не способны противостоять натиску войск РФ. «О высокой эффективности ведения боевых действий вооруженных сил Украины говорить не приходится, потому что все завалено горами трупов. Никаких явных победных результатов не достигнуто. На сегодняшний день, отступление по всем позициям и громкие заявления политической власти, что они якобы будут наступать в районе Запорожья, Белоруссии», — добавил он. «Театр военных действий сегодня растянулся на расстоянии больше тысячи километров. Ширина фронта составляет 500 километров. Порядка три фронта растянулись в боевой порядок. Превосходство наших войск, превосходство в воздухе, превосходство в технике и вооружении превышает все установленные нормативы. Никаких контрнаступлений, никаких действий ВСУ предпринять не могут», — заключил Хатылев.