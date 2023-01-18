18 января 2023

В ЯНАО закрывают зимник из-за 40-градусных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Дорога перестанет работать в 21:00 Фото:

В ЯНАО 19 января не будет работать зимняя дорога Коротчаево — Красноселькуп в связи с сильным морозами. Зимник закроют в 21:00, говорится в сообщении, опубликованном на интерактивной карте зимних автодорог региона.

«Автомобильная дорога Коротчаево — Красноселькуп с мостовым переходом через р. Пур, в том числе зимник. С 21.00 часов 19.01.2023 закрыто движение для всех видов ТС, в связи понижением температуры ниже — 40 градусов», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО в Крещение похолодает до -34 градусов. До этого зимник также закрывали из-за аномальных морозов.

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В ЯНАО 19 января не будет работать зимняя дорога Коротчаево — Красноселькуп в связи с сильным морозами. Зимник закроют в 21:00, говорится в сообщении, опубликованном на интерактивной карте зимних автодорог региона. «Автомобильная дорога Коротчаево — Красноселькуп с мостовым переходом через р. Пур, в том числе зимник. С 21.00 часов 19.01.2023 закрыто движение для всех видов ТС, в связи понижением температуры ниже — 40 градусов», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что в ЯНАО в Крещение похолодает до -34 градусов. До этого зимник также закрывали из-за аномальных морозов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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