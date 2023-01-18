В ЯНАО закрывают зимник из-за 40-градусных морозов

19 января 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Дорога перестанет работать в 21:00 Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЯНАО 19 января не будет работать зимняя дорога Коротчаево — Красноселькуп в связи с сильным морозами. Зимник закроют в 21:00, говорится в сообщении, опубликованном на интерактивной карте зимних автодорог региона. «Автомобильная дорога Коротчаево — Красноселькуп с мостовым переходом через р. Пур, в том числе зимник. С 21.00 часов 19.01.2023 закрыто движение для всех видов ТС, в связи понижением температуры ниже — 40 градусов», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что в ЯНАО в Крещение похолодает до -34 градусов. До этого зимник также закрывали из-за аномальных морозов.

В ЯНАО 19 января не будет работать зимняя дорога Коротчаево — Красноселькуп в связи с сильным морозами. Зимник закроют в 21:00, говорится в сообщении, опубликованном на интерактивной карте зимних автодорог региона. «Автомобильная дорога Коротчаево — Красноселькуп с мостовым переходом через р. Пур, в том числе зимник. С 21.00 часов 19.01.2023 закрыто движение для всех видов ТС, в связи понижением температуры ниже — 40 градусов», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что в ЯНАО в Крещение похолодает до -34 градусов. До этого зимник также закрывали из-за аномальных морозов.