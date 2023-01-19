Задержанный ФСБ вице-мэр Миасса признал вину

ФСБ задержала Арсена Симонова после обысков в мэрии Миасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанный ФСБ вице-мэр Миасса (Челябинская область) Арсен Симонов признал вину в получении взятки. Об этом сообщил 19 января источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ доставили чиновника на допрос в следственное управление СКР в Челябинске. В ходе общения со следователями он полностью признал вину в получении взятки», — рассказал инсайдер.

По версии следствия, Симонов через посредника в одной из структур мэрии получил 50 тысяч рублей от челябинской фирмы «Авалекс». В ответ чиновник обеспечил заключение муниципального контракта на проект демонтажа ветхоаварийных домов в Миассе и общее покровительство. Сотрудники ФСБ 18 января изъяли часть документов в администрации Миасса, после чего вице-мэра увезли в Челябинск.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для Симонова. По информации URA.RU, следствие намерено просить, чтобы чиновника поместили в СИЗО.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области лишь подтвердили факт совместных оперативно-следственных мероприятий с СКР. В пресс-службе регионального управления СК ограничились информацией о предъявленном Симонову обвинении по ч.3 ст. 290 УК РФ (взятка).