Лавров указал на деградацию ОБСЕ. Видео 19 января 2023 в 17:49 Размер текста - 17 + Сергей Лавров сказал, что деградации ОБСЕ способствуют его председатели Фото: Владимир Андреев © URA.RU Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградирует. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Белоруссии с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником. «Двойные стандарты очевидны. ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов. Этому активно помогают его действующие председатели», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградирует. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Белоруссии с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником. «Двойные стандарты очевидны. ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов. Этому активно помогают его действующие председатели», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям