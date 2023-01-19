Сергей Лавров сказал, что деградации ОБСЕ способствуют его председатели
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградирует. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Белоруссии с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником.
«Двойные стандарты очевидны. ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов. Этому активно помогают его действующие председатели», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24».
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