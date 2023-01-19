Лавров указал на деградацию ОБСЕ. Видео

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров сказал, что деградации ОБСЕ способствуют его председатели Фото:

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградирует. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Белоруссии с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником.

«Двойные стандарты очевидны. ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов. Этому активно помогают его действующие председатели», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24».

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградирует. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Белоруссии с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Сергеем Алейником. «Двойные стандарты очевидны. ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов. Этому активно помогают его действующие председатели», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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