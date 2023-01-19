Пермский депутат рассказал о командировке в ЛНР

Пермский депутат Дмитрий Федоров поделился впечатлениями о поездке в школу-интернат в ЛНР

Дети получили подарки от неравнодушных пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат пермской гордумы Дмитрий Федоров посетил специальную школу-интернат в городе Лутугино на территории ЛНР. Впечатлениями со встречи, которая прошла в рамках рабочей поездки на Донбасс, он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Посещение школы-интерната было очень душевным. Радует, что благодаря слаженной и профессиональной работе педагогов ребята чувствуют себя защищенно и могут испытывать обычные детские радости», — написал Федоров. Новогодние подарки были вручены и ребятам из северодонецкой школы № 15. Федоров навестил и военный госпиталь, где пообщался с главврачом.

URA.RU сообщало о том, что Федоров собирается посетить пермяков, находящихся в зоне СВО, в том числе своих знакомых. В начале лета 2022 года он уже побывал в Донецкой народной республике и передал местным жителям лекарства и продукты.

Российская армия проводит с 24 февраля на территории Украины спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин назвал главной задачей обеспечить защиту и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.