Пермский депутат с военным опытом отправляется в зону СВО

12 января 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

В зоне СВО Дмитрий Федоров навестит мобилизованных земляков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат пермской городской думы Дмитрий Федоров уезжает в зону проведения специальной военной операции на Украине, чтобы навестить земляков. Как сообщил URA.RU Федоров, из учебного центра в Елани среди всех мобилизованных на передовую, в том числе, было отправлено около полусотни его знакомых. «Когда я служил и участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, ко мне приезжали из Перми друзья с гостинцами, с письмами и открытками от родных и совсем посторонних людей, в том числе приезжали те, кто сейчас мобилизован. Я точно знаю, насколько важно понимать и видеть неравнодушие, поддержку из родного города», — пояснил корреспонденту агентства Федоров. Депутат также везет мобилизованным стиральную машину, теплые вещи, военно-полевые принадлежности, инструменты, оборудование, продукты питания и медикаменты. Кроме того, в рамках визита в Северодонецк, Дмитрий Федоров планирует передать новогодние сладкие подарки от руководства Пермского онкодиспансера и десятков неравнодушных пермяков. Вместе с Федоровым в Луганскую область также отправляется депутат пермской гордумы Эдуард Мирзамухаметов. Он навестит сотрудников своей транспортной компании — механиков и водителей автобусов, призванных по мобилизации. URA.RU рассказывало, что в начале июня 2022 года пермский депутат Дмитрий Федоров вместе с коллегами побывал с гуманитарной миссией в Донецкой народной республике. Он передал местным жителям лекарства и продукты, а также пообщался с руководством части населенных пунктов, перешедших под контроль армии РФ. Российская армия проводит с 24 февраля на территории Украины спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что она направлена на помощь жителям Донбасса и защиту его населения от агрессии киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат пермской городской думы Дмитрий Федоров уезжает в зону проведения специальной военной операции на Украине, чтобы навестить земляков. Как сообщил URA.RU Федоров, из учебного центра в Елани среди всех мобилизованных на передовую, в том числе, было отправлено около полусотни его знакомых. «Когда я служил и участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, ко мне приезжали из Перми друзья с гостинцами, с письмами и открытками от родных и совсем посторонних людей, в том числе приезжали те, кто сейчас мобилизован. Я точно знаю, насколько важно понимать и видеть неравнодушие, поддержку из родного города», — пояснил корреспонденту агентства Федоров. Депутат также везет мобилизованным стиральную машину, теплые вещи, военно-полевые принадлежности, инструменты, оборудование, продукты питания и медикаменты. Кроме того, в рамках визита в Северодонецк, Дмитрий Федоров планирует передать новогодние сладкие подарки от руководства Пермского онкодиспансера и десятков неравнодушных пермяков. Вместе с Федоровым в Луганскую область также отправляется депутат пермской гордумы Эдуард Мирзамухаметов. Он навестит сотрудников своей транспортной компании — механиков и водителей автобусов, призванных по мобилизации. URA.RU рассказывало, что в начале июня 2022 года пермский депутат Дмитрий Федоров вместе с коллегами побывал с гуманитарной миссией в Донецкой народной республике. Он передал местным жителям лекарства и продукты, а также пообщался с руководством части населенных пунктов, перешедших под контроль армии РФ. Российская армия проводит с 24 февраля на территории Украины спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что она направлена на помощь жителям Донбасса и защиту его населения от агрессии киевского режима.