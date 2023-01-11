11 января 2023

Пермский депутат с военным опытом отправляется в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, дмитрий федоров
В зоне СВО Дмитрий Федоров навестит мобилизованных земляков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат пермской городской думы Дмитрий Федоров уезжает в зону проведения специальной военной операции на Украине, чтобы навестить земляков. Как сообщил URA.RU Федоров, из учебного центра в Елани среди всех мобилизованных на передовую, в том числе, было отправлено около полусотни его знакомых.

«Когда я служил и участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, ко мне приезжали из Перми друзья с гостинцами, с письмами и открытками от родных и совсем посторонних людей, в том числе приезжали те, кто сейчас мобилизован. Я точно знаю, насколько важно понимать и видеть неравнодушие, поддержку из родного города», — пояснил корреспонденту агентства Федоров.

Депутат также везет мобилизованным стиральную машину, теплые вещи, военно-полевые принадлежности, инструменты, оборудование, продукты питания и медикаменты. Кроме того, в рамках визита в Северодонецк, Дмитрий Федоров планирует передать новогодние сладкие подарки от руководства Пермского онкодиспансера и десятков неравнодушных пермяков. Вместе с Федоровым в Луганскую область также отправляется депутат пермской гордумы Эдуард Мирзамухаметов. Он навестит сотрудников своей транспортной компании — механиков и водителей автобусов, призванных по мобилизации.

URA.RU рассказывало, что в начале июня 2022 года пермский депутат Дмитрий Федоров вместе с коллегами побывал с гуманитарной миссией в Донецкой народной республике. Он передал местным жителям лекарства и продукты, а также пообщался с руководством части населенных пунктов, перешедших под контроль армии РФ.

Российская армия проводит с 24 февраля на территории Украины спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что она направлена на помощь жителям Донбасса и защиту его населения от агрессии киевского режима.

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Депутат пермской городской думы Дмитрий Федоров уезжает в зону проведения специальной военной операции на Украине, чтобы навестить земляков. Как сообщил URA.RU Федоров, из учебного центра в Елани среди всех мобилизованных на передовую, в том числе, было отправлено около полусотни его знакомых. «Когда я служил и участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, ко мне приезжали из Перми друзья с гостинцами, с письмами и открытками от родных и совсем посторонних людей, в том числе приезжали те, кто сейчас мобилизован. Я точно знаю, насколько важно понимать и видеть неравнодушие, поддержку из родного города», — пояснил корреспонденту агентства Федоров. Депутат также везет мобилизованным стиральную машину, теплые вещи, военно-полевые принадлежности, инструменты, оборудование, продукты питания и медикаменты. Кроме того, в рамках визита в Северодонецк, Дмитрий Федоров планирует передать новогодние сладкие подарки от руководства Пермского онкодиспансера и десятков неравнодушных пермяков. Вместе с Федоровым в Луганскую область также отправляется депутат пермской гордумы Эдуард Мирзамухаметов. Он навестит сотрудников своей транспортной компании — механиков и водителей автобусов, призванных по мобилизации. URA.RU рассказывало, что в начале июня 2022 года пермский депутат Дмитрий Федоров вместе с коллегами побывал с гуманитарной миссией в Донецкой народной республике. Он передал местным жителям лекарства и продукты, а также пообщался с руководством части населенных пунктов, перешедших под контроль армии РФ. Российская армия проводит с 24 февраля на территории Украины спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что она направлена на помощь жителям Донбасса и защиту его населения от агрессии киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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