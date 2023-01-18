Тоболячка Инстасамка рассказала, за что получила миллион долларов

Певица Instasamka получила аванс в миллион долларов за свою музыку

Певица получила миллион долларов аванса, а реклама в ее соцсетях стоит от 100 до 800 тысяч рублей за пост Фото: Анна Майорова © URA.RU

Певица Instasamka (уроженка Тобольска Дарья Зотеева) получила аванс в миллион долларов за свою музыку. Об этом исполнительница рассказала в интервью на YouTube-канале «ЧЕ КАВО».

«В 2022 году пришел аванс — миллион долларов. Эти деньги тебе дают [за музыку], и ты его потом окупаешь», — рассказала Instasamka в интервью.

Исполнительница также раскрыла, сколько она зарабатывает на рекламе. По ее словам, за упоминание бренда или товара в коротких видео на своей странице в одной из социальных сетей, она берет по 5 000 долларов. Реклама пабликов в telegram-канале певицы обходится заказчикам от 100 до 150 тысяч рублей, пиар личных каналов людей стоит 300 тысяч, а, к примеру, косметики или сериала — 700-800 тысяч рублей за пост.

Ранее URA.RU писало, что в преддверии своего концерта в Тюмени Инстасамка потребовала, чтобы в отеле ее встречали с шариками и лепестками роз. До этого общественница Екатерина Мизулина потребовала запретить артистке гастролировать в российских городах.