Владимир Зеленский не верит в существование Владимира ПутинаФото: Официальный сайт президента Украины
У президента Украины Владимира Зеленского передозировка. Так сенатор Сергей Цеков отреагировал на слова украинского лидера, который усомнился, жив ли президент России Владимир Путин.
«Это симптом серьезного заболевания. У него начались галлюцинации. Вы посмотрите на него, он стопроцентный наркоман, видно по его поведению, по тому, как он дергается. Передозировка от всего — и алкоголь, и наркотики», — сказал Цеков в интервью News.ru. Он отметил, что Россию не интересует мнение США или Зеленского.
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У президента Украины Владимира Зеленского передозировка. Так сенатор Сергей Цеков отреагировал на слова украинского лидера, который усомнился, жив ли президент России Владимир Путин. «Это симптом серьезного заболевания. У него начались галлюцинации. Вы посмотрите на него, он стопроцентный наркоман, видно по его поведению, по тому, как он дергается. Передозировка от всего — и алкоголь, и наркотики», — сказал Цеков в интервью News.ru. Он отметил, что Россию не интересует мнение США или Зеленского. Ранее Зеленский усомнился, жив ли президент России. В Кремле ответили, что Зеленский на психологическом уровне предпочитает, чтобы Путина не существовало, но он есть.