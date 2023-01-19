Сенатор Цеков: у Зеленского передозировка, если он не верит в существование Путина

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский не верит в существование Владимира Путина Фото:

У президента Украины Владимира Зеленского передозировка. Так сенатор Сергей Цеков отреагировал на слова украинского лидера, который усомнился, жив ли президент России Владимир Путин.

«Это симптом серьезного заболевания. У него начались галлюцинации. Вы посмотрите на него, он стопроцентный наркоман, видно по его поведению, по тому, как он дергается. Передозировка от всего — и алкоголь, и наркотики», — сказал Цеков в интервью News.ru. Он отметил, что Россию не интересует мнение США или Зеленского.

Ранее Зеленский усомнился, жив ли президент России. В Кремле ответили, что Зеленский на психологическом уровне предпочитает, чтобы Путина не существовало, но он есть.

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У президента Украины Владимира Зеленского передозировка. Так сенатор Сергей Цеков отреагировал на слова украинского лидера, который усомнился, жив ли президент России Владимир Путин. «Это симптом серьезного заболевания. У него начались галлюцинации. Вы посмотрите на него, он стопроцентный наркоман, видно по его поведению, по тому, как он дергается. Передозировка от всего — и алкоголь, и наркотики», — сказал Цеков в интервью News.ru. Он отметил, что Россию не интересует мнение США или Зеленского. Ранее Зеленский усомнился, жив ли президент России. В Кремле ответили, что Зеленский на психологическом уровне предпочитает, чтобы Путина не существовало, но он есть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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