Сенатор Цеков: у Зеленского передозировка, если он не верит в существование Путина 19 января 2023 в 19:04 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский не верит в существование Владимира Путина Фото: Официальный сайт президента Украины У президента Украины Владимира Зеленского передозировка. Так сенатор Сергей Цеков отреагировал на слова украинского лидера, который усомнился, жив ли президент России Владимир Путин. «Это симптом серьезного заболевания. У него начались галлюцинации. Вы посмотрите на него, он стопроцентный наркоман, видно по его поведению, по тому, как он дергается. Передозировка от всего — и алкоголь, и наркотики», — сказал Цеков в интервью News.ru . Он отметил, что Россию не интересует мнение США или Зеленского. Ранее Зеленский усомнился, жив ли президент России. В Кремле ответили, что Зеленский на психологическом уровне предпочитает, чтобы Путина не существовало, но он есть. У президента Украины Владимира Зеленского передозировка. Так сенатор Сергей Цеков отреагировал на слова украинского лидера, который усомнился, жив ли президент России Владимир Путин. «Это симптом серьезного заболевания. У него начались галлюцинации. Вы посмотрите на него, он стопроцентный наркоман, видно по его поведению, по тому, как он дергается. Передозировка от всего — и алкоголь, и наркотики», — сказал Цеков в интервью News.ru. Он отметил, что Россию не интересует мнение США или Зеленского. Ранее Зеленский усомнился, жив ли президент России. В Кремле ответили, что Зеленский на психологическом уровне предпочитает, чтобы Путина не существовало, но он есть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям