19 января 2023

Полиция ХМАО отказывается от Windows

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ХМАО массово переходит на операционную систему Linux Фото:

Полиция ХМАО отказывается от использования операционной системы Windows. Вместо этого на компьютеры устанавливается отечественный аналог операционной системы на базе Linux. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Сейчас все ведомственные программы требуют нормального программного обеспечения (ПО). Те компьютеры, которые еще не исчерпали свой ресурс, остаются на старом программном обеспечении. Новая техника идет уже с новой операционной системой. Раньше это были единичные случаи, сейчас же используется только Linux», — сказали в полиции.

Ранее URA.RU писало, что все органы власти в ХМАО отказались от работы на Microsoft Office и перейдут на отечественные офисные программы к февралю 2023 года. Переход на отечественное ПО связан с тем, что Евросоюз, США и другие страны активно вводят санкции против РФ с начала спецоперации на Украине.

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Полиция ХМАО отказывается от использования операционной системы Windows. Вместо этого на компьютеры устанавливается отечественный аналог операционной системы на базе Linux. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Сейчас все ведомственные программы требуют нормального программного обеспечения (ПО). Те компьютеры, которые еще не исчерпали свой ресурс, остаются на старом программном обеспечении. Новая техника идет уже с новой операционной системой. Раньше это были единичные случаи, сейчас же используется только Linux», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что все органы власти в ХМАО отказались от работы на Microsoft Office и перейдут на отечественные офисные программы к февралю 2023 года. Переход на отечественное ПО связан с тем, что Евросоюз, США и другие страны активно вводят санкции против РФ с начала спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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