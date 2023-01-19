Полиция ХМАО отказывается от Windows

Полиция ХМАО массово переходит на операционную систему Linux Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Полиция ХМАО отказывается от использования операционной системы Windows. Вместо этого на компьютеры устанавливается отечественный аналог операционной системы на базе Linux. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Сейчас все ведомственные программы требуют нормального программного обеспечения (ПО). Те компьютеры, которые еще не исчерпали свой ресурс, остаются на старом программном обеспечении. Новая техника идет уже с новой операционной системой. Раньше это были единичные случаи, сейчас же используется только Linux», — сказали в полиции.

Ранее URA.RU писало, что все органы власти в ХМАО отказались от работы на Microsoft Office и перейдут на отечественные офисные программы к февралю 2023 года. Переход на отечественное ПО связан с тем, что Евросоюз, США и другие страны активно вводят санкции против РФ с начала спецоперации на Украине.