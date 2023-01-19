Иммунолог назвал опасные последствия для сердца после гриппа

Иммунолог Болибок: после гриппа человек рискует получить перебои в работе сердца

Человеку не следует нагружать сердце сразу после выздоровления от гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

После гриппа у человека могут возникнуть проблемы с сердцем из-за кардиомиопатии, что в будущем может стать причиной появления тахиаритмии. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«После гриппа возникает проблема, так называемая, кардиомиопатия. Мышечные клетки сердца плохо себя чувствуют. Если человеку больше 30 лет, считайте уже возрастной иммунодефицит, иммунная недостаточность. Им нужно четыре недели восстанавливаться после гриппа. Кардиомиопатия проблема не явная, но потом возникают отдаленные осложнения в виде аритмии, тахиаритмии, перебои в ритме сердца. Если перегрузить сердце сейчас, то потом будут развиваться такие вещи», — сказал Владимир Болибок.

Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с URA.RU предупредил об опасности перепутать грипп с усталостью. Он напомнил, что грипп имеет свои отличительные симптомы, среди которых выделяются сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов и выше, головная боль, головокружение и слабость, сонливость.