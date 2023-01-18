Терапевт предупредил об опасности перепутать грипп с усталостью

19 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

При легком течении гриппа температура может не повышаться, сказал Андрей Рябков Фото: Размик Закарян © URA.RU Грипп в легкой форме может напоминать слабость и головную боль. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. «При легком течении гриппа температура пациента может остаться нормальной или подняться незначительно, не превышая 38 градусов. Симптомы интоксикации могут быть выражены слабо или отсутствовать. Например, пациент может ощущать легкую слабость, не сильную головную боль», — сказал Андрей Рябков. Грипп имеет свои отличительные симптомы, отметил врач. «Среди них выделяются сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов и выше, головная боль, головокружение и слабость, сонливость. При тяжелом течении — спутанность сознания, судороги», — объяснил эксперт. Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал в конце января рекордный за последние пять лет всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппа. Тип вируса А мутирует чаще всего и вызывает наиболее тяжелое течение болезни, предупредила врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-Юг» Светлана Машкова.

Грипп в легкой форме может напоминать слабость и головную боль. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. «При легком течении гриппа температура пациента может остаться нормальной или подняться незначительно, не превышая 38 градусов. Симптомы интоксикации могут быть выражены слабо или отсутствовать. Например, пациент может ощущать легкую слабость, не сильную головную боль», — сказал Андрей Рябков. Грипп имеет свои отличительные симптомы, отметил врач. «Среди них выделяются сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, температура тела до 40 градусов и выше, головная боль, головокружение и слабость, сонливость. При тяжелом течении — спутанность сознания, судороги», — объяснил эксперт. Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал в конце января рекордный за последние пять лет всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппа. Тип вируса А мутирует чаще всего и вызывает наиболее тяжелое течение болезни, предупредила врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-Юг» Светлана Машкова.