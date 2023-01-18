Жители Нижневартовска возмущены сокращением прямых авиарейсов в Москву

19 января 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске сократили количество прямых рейсов в Москву Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Нижневартовска пожаловались, что в расписании аэропорта резко уменьшилось количество прямых рейсов до Москвы. По словам горожан, сейчас ежедневно в столицу летает только один самолет авиакомпании Аэрофлот. «Остался один прямой рейс Аэрофлота, он дорогой, но самолеты полные при том, что из Сургута улететь гораздо дешевле. Чтобы добраться до Москвы теперь надо или дорогой билет покупать, или с пересадкой лететь», — рассказал URA.RU житель Нижневартовска. Эту информацию подтвердили в справочной службе Нижневартовского аэропорта. «Ежедневно, кроме четверга, из Нижневартовска до Москвы летает один самолет, раньше было больше; почему авиакомпании отменили свои рейсы — нужно спрашивать у них», — ответили корреспонденту URA.RU в справочной. За разъяснениями о причинах сокращения количества рейсов редакция URA.RU обратилась к руководству Нижневартовского аэропорта, а также в пресс-службы авиакомпаний Аэрофлот и S7 Airlines, самолеты которой также прежде летали по прямому маршруту до Москвы. На момент публикации материала ответ от них не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair возобновила прямые рейсы самолетов по маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Стоимость билета составляет четыре тысячи рублей.

Жители Нижневартовска пожаловались, что в расписании аэропорта резко уменьшилось количество прямых рейсов до Москвы. По словам горожан, сейчас ежедневно в столицу летает только один самолет авиакомпании Аэрофлот. «Остался один прямой рейс Аэрофлота, он дорогой, но самолеты полные при том, что из Сургута улететь гораздо дешевле. Чтобы добраться до Москвы теперь надо или дорогой билет покупать, или с пересадкой лететь», — рассказал URA.RU житель Нижневартовска. Эту информацию подтвердили в справочной службе Нижневартовского аэропорта. «Ежедневно, кроме четверга, из Нижневартовска до Москвы летает один самолет, раньше было больше; почему авиакомпании отменили свои рейсы — нужно спрашивать у них», — ответили корреспонденту URA.RU в справочной. За разъяснениями о причинах сокращения количества рейсов редакция URA.RU обратилась к руководству Нижневартовского аэропорта, а также в пресс-службы авиакомпаний Аэрофлот и S7 Airlines, самолеты которой также прежде летали по прямому маршруту до Москвы. На момент публикации материала ответ от них не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair возобновила прямые рейсы самолетов по маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Стоимость билета составляет четыре тысячи рублей.