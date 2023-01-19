Политолог назвал две темы встречи «Рамштайн», которые определят судьбу Украины. Видео

Политолог Кошкин: на встрече «Рамштайн» обсудят помощь Украине и действия против России
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После встречи «Рамштайн» Украина может получить танки, считает политолог Фото:
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В ходе предстоящей встречи представителей оборонных ведомств западных стран на немецкой базе «Рамштайн» будут обсуждаться военная помощь Украине и совместные действия против России. С таким мнением выступил политолог Андрей Кошкин.

«Первое — это, конечно, выделение боевой техники, особенно боеприпасов для Украины. Вторая, предположительно, — это объединение вооруженных сил государств, входящих в североатлантический блок и не только, для совместных действий против России», — сказал Андрей Кошкин в разговоре с Пятым каналом.

По мнению эксперта, в ходе встречи, в которой, вероятно, примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, украинские власти будут убеждать западных представителей в необходимости предоставить им оружие и танки. «Скорее всего, будут отстаивать формулу [главкома ВСУ Валерия] Залужного — 700 БМП, 500 гаубиц, 300 танков. Это необходимо, как сказал Залужный, для того, чтобы вернуть все к исходной позиции 23 февраля», — добавил Кошкин.

О том, что на немецкой военной базе «Рамштайн» пройдет встреча представителей оборонных ведомств западных стран ранее сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко. Он отмечал, что приоритетным вопросом в ходе встречи будет поставка Киеву необходимого вооружения.

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В ходе предстоящей встречи представителей оборонных ведомств западных стран на немецкой базе «Рамштайн» будут обсуждаться военная помощь Украине и совместные действия против России. С таким мнением выступил политолог Андрей Кошкин. «Первое — это, конечно, выделение боевой техники, особенно боеприпасов для Украины. Вторая, предположительно, — это объединение вооруженных сил государств, входящих в североатлантический блок и не только, для совместных действий против России», — сказал Андрей Кошкин в разговоре с Пятым каналом. По мнению эксперта, в ходе встречи, в которой, вероятно, примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, украинские власти будут убеждать западных представителей в необходимости предоставить им оружие и танки. «Скорее всего, будут отстаивать формулу [главкома ВСУ Валерия] Залужного — 700 БМП, 500 гаубиц, 300 танков. Это необходимо, как сказал Залужный, для того, чтобы вернуть все к исходной позиции 23 февраля», — добавил Кошкин. О том, что на немецкой военной базе «Рамштайн» пройдет встреча представителей оборонных ведомств западных стран ранее сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко. Он отмечал, что приоритетным вопросом в ходе встречи будет поставка Киеву необходимого вооружения.
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