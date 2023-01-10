Страны Запада обсудят помощь Украине в формате «Рамштайн»

В Германии в формате «Рамштайн» пройдет встреча представителей министерств обороны западных стран по вопросу военной помощи Украине. Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко. «Рамштайн» — международная конференция на одноименной военной базе в Германии, организованная США.
«В „Рамштайне“ состоится встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставке [Украине] танков», — сказал Петр Порошенко в эфире американского телеканала Sky News. Экс-президент Украины отметил, что на мероприятии будут обсуждаться, в том числе, и поставки Киеву немецких танков Leopard 2, британских Challenger, а также передача украинской стороне американских и французских бронетранспортеров.
Западные страны начали оказывать значительную военную помощь Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля 2022 года. Так, в начале января о поставках Киеву военной техники договорились США и Германия. Главы двух стран заявили о готовности поставить украинской стороне бронетранспортеры и легкие танки, сообщает «Национальная служба новостей».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
В Германии в формате «Рамштайн» пройдет встреча представителей министерств обороны западных стран по вопросу военной помощи Украине. Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко. «Рамштайн» — международная конференция на одноименной военной базе в Германии, организованная США. «В „Рамштайне“ состоится встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставке [Украине] танков», — сказал Петр Порошенко в эфире американского телеканала Sky News. Экс-президент Украины отметил, что на мероприятии будут обсуждаться, в том числе, и поставки Киеву немецких танков Leopard 2, британских Challenger, а также передача украинской стороне американских и французских бронетранспортеров. Западные страны начали оказывать значительную военную помощь Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля 2022 года. Так, в начале января о поставках Киеву военной техники договорились США и Германия. Главы двух стран заявили о готовности поставить украинской стороне бронетранспортеры и легкие танки, сообщает «Национальная служба новостей».