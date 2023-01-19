В Минцифры изменили правила предоставления отсрочки от призыва для части россиян

Минцифры анонсировало прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов

19 января 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

IT-специалисты с высшим образованием получат отсрочку от армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU IT-специалисты с 23 января смогут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии. Об этом рассказали в Министерстве общественного развития, связи и массовых коммуникаций РФ. «Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник. IT-специалистам нужно будет успеть подать заявление с 23 января по 6 февраля через Госуслуги», — сообщили в Минцифры . Затем организация до 9 февраля подает списки в Минцифры с помощью портала Госуслуги, а до 1 марта Минцифры передаст данные в Минобороны. Призывная комиссия примет решение с 1 апреля по 15 июля. Отсрочку могут получить мужчины 18-27 лет с российским гражданством. Для этого им нужно работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях с нормальной продолжительностью рабочего дня, срок работы сотрудника должен составлять не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Также среди требований — наличие высшего образования по специальностям, которые есть в списке для предоставления отсрочки. Правила об отсрочке для IT-сапециалистов ввели в марте 2022 года. Власти РФ решили поднять возраст призыва в армию с 18-27 лет до 21-30 лет, но в этом году изменения вводить не планируют.

IT-специалисты с 23 января смогут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии. Об этом рассказали в Министерстве общественного развития, связи и массовых коммуникаций РФ. «Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник. IT-специалистам нужно будет успеть подать заявление с 23 января по 6 февраля через Госуслуги», — сообщили в Минцифры. Затем организация до 9 февраля подает списки в Минцифры с помощью портала Госуслуги, а до 1 марта Минцифры передаст данные в Минобороны. Призывная комиссия примет решение с 1 апреля по 15 июля. Отсрочку могут получить мужчины 18-27 лет с российским гражданством. Для этого им нужно работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях с нормальной продолжительностью рабочего дня, срок работы сотрудника должен составлять не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Также среди требований — наличие высшего образования по специальностям, которые есть в списке для предоставления отсрочки. Правила об отсрочке для IT-сапециалистов ввели в марте 2022 года. Власти РФ решили поднять возраст призыва в армию с 18-27 лет до 21-30 лет, но в этом году изменения вводить не планируют.