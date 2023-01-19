В Госдуме РФ успокоили переживающих о повышении призывного возраста весной

Депутат Госдумы РФ Картаполов: весной не будет повышен призывной возраст для россиян

19 января 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Вероятность повышения призывного возраста в 2023 году — нулевая, отметил Андрей Картаполов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вероятность того, что призывной возраст в армию будет повышен к весне этого года крайне нулевая. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — уточнил Андрей Картаполов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Ранее депутат Госдумы Картаполов уже подчеркивал, что весенний призыв в этом году с большой вероятностью будет проходить по старым правилам. До этого он отмечал, что новая система призыва в армию начнет действовать уже с 2023 года. По ней предполагалось, что призывать сначала начнут молодых россиян по смешанной форме — от 18 до 30 лет. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее поручал подготовить систему для повышения возраста призыва с 18 до 21 года. Также ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил брать на госслужбу только тех людей, кто служил в армии, сообщает телеканал 360. Кроме того президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере оборонно-промышленного комплекса, будет решен в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей».

Вероятность того, что призывной возраст в армию будет повышен к весне этого года крайне нулевая. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — уточнил Андрей Картаполов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Ранее депутат Госдумы Картаполов уже подчеркивал, что весенний призыв в этом году с большой вероятностью будет проходить по старым правилам. До этого он отмечал, что новая система призыва в армию начнет действовать уже с 2023 года. По ней предполагалось, что призывать сначала начнут молодых россиян по смешанной форме — от 18 до 30 лет. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее поручал подготовить систему для повышения возраста призыва с 18 до 21 года. Также ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил брать на госслужбу только тех людей, кто служил в армии, сообщает телеканал 360. Кроме того президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере оборонно-промышленного комплекса, будет решен в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей».