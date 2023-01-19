Генерал из Госдумы Заварзин вступил в спор с Кадыровым из-за бород у военных

20 января 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

Генерал Заварзин отреагировал на спор с Кадыровым о бородах у военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские солдаты всегда должны выглядеть опрятно, несмотря на наличие или отсутствие бороды. Об этом заявил генерал-полковник Виктор Заварзин, поддержав мнение коллеги генерала Виктора Соболева, вступившего в спор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о том, что солдаты должны выглядеть опрятно даже при наличии у них бороды. «Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек [в боевых действиях]», — объяснил Заварзин, передает РБК. Он отметил, что военным можно носить бороду, главное, чтобы это выглядело аккуратно. По его словам, командиры должны подавать пример и создавать необходимые условия. При этом генерал уточнил, что Минобороны внимательно следит за питанием и гигиеной солдат, а также серьезно подходит к вопросу тылового обеспечения. Виктор Заварзин подчеркнул, что русская армия всегда была ценна своим опрятным видом и гордой осанкой военнослужащих. По его словам, внешний вид напрямую влияет на внутреннее состояние каждого воина, а значит, влияет на общую дисциплину. Ранее в телеграм-каналах военкоров распространились слухи о том, что военным РФ в зоне СВО якобы будет запрещено носить бороды. Однако врио главы ДНР Денис Пушилин их опроверг. При этом Рамзан Кадыров назвал подобный запрет «явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов», передает Царьград. Он отметил, что «эти бородачи» освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские солдаты всегда должны выглядеть опрятно, несмотря на наличие или отсутствие бороды. Об этом заявил генерал-полковник Виктор Заварзин, поддержав мнение коллеги генерала Виктора Соболева, вступившего в спор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о том, что солдаты должны выглядеть опрятно даже при наличии у них бороды. «Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек [в боевых действиях]», — объяснил Заварзин, передает РБК. Он отметил, что военным можно носить бороду, главное, чтобы это выглядело аккуратно. По его словам, командиры должны подавать пример и создавать необходимые условия. При этом генерал уточнил, что Минобороны внимательно следит за питанием и гигиеной солдат, а также серьезно подходит к вопросу тылового обеспечения. Виктор Заварзин подчеркнул, что русская армия всегда была ценна своим опрятным видом и гордой осанкой военнослужащих. По его словам, внешний вид напрямую влияет на внутреннее состояние каждого воина, а значит, влияет на общую дисциплину. Ранее в телеграм-каналах военкоров распространились слухи о том, что военным РФ в зоне СВО якобы будет запрещено носить бороды. Однако врио главы ДНР Денис Пушилин их опроверг. При этом Рамзан Кадыров назвал подобный запрет «явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов», передает Царьград. Он отметил, что «эти бородачи» освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба.