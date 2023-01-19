Водителя Собчак финансово наказали за смертельное ДТП в Сочи

Муж погибшей в ДТП с участием автомобиля Ксении Собчак получит 300 тысяч рублей компенсации

20 января 2023 в 02:53 Размер текста - 17 +

Сочинский суд взыскал в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей морального вреда Фото: Денис Моргунов © URA.RU Антон Тарасов получит 300 тысяч рублей моральной компенсации после смерти жены в автоаварии с участием машины телеведущей Ксении Собчак. Так решил суд города Сочи, где случилось ДТП. При этом сам Тарасов считает, что «это очень маленькая сумма». «То, что присудил суд в качестве морального вреда, не компенсирует абсолютно ничего. Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое я уже трачу и буду тратить всегда на то, чтобы мой ребенок пережил эту трагедию», — передает РИА Новости слова Антона Тарасова. Ранее было завершено предварительное расследование дела о ДТП в Сочи с участием телеведущей и журналиста Ксении Собчак. Материалы были переданы в прокуратуру. Резонансная авария произошла 9 октября прошлого года примерно в девять вечера на автодороге Адлер — Альпика Сервис в Адлерском районе Краснодарского края. Тогда столкнулись Mercedes и Volkswagen. В результате аварии погибли два пассажира Volkswagen. В Mercedes ехала Ксения Собчак, за рулем находился водитель телеведущей. В ходе разбирательства он признал свою вину. Сообщалось также, что пять человек признаны потерпевшими. В ходе расследования были опрошены 13 свидетелей, изучено место происшествия, отсмотрены видеозаписи с камер наблюдения и проанализированы результаты восьми судебных экспертиз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антон Тарасов получит 300 тысяч рублей моральной компенсации после смерти жены в автоаварии с участием машины телеведущей Ксении Собчак. Так решил суд города Сочи, где случилось ДТП. При этом сам Тарасов считает, что «это очень маленькая сумма». «То, что присудил суд в качестве морального вреда, не компенсирует абсолютно ничего. Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое я уже трачу и буду тратить всегда на то, чтобы мой ребенок пережил эту трагедию», — передает РИА Новости слова Антона Тарасова. Ранее было завершено предварительное расследование дела о ДТП в Сочи с участием телеведущей и журналиста Ксении Собчак. Материалы были переданы в прокуратуру. Резонансная авария произошла 9 октября прошлого года примерно в девять вечера на автодороге Адлер — Альпика Сервис в Адлерском районе Краснодарского края. Тогда столкнулись Mercedes и Volkswagen. В результате аварии погибли два пассажира Volkswagen. В Mercedes ехала Ксения Собчак, за рулем находился водитель телеведущей. В ходе разбирательства он признал свою вину. Сообщалось также, что пять человек признаны потерпевшими. В ходе расследования были опрошены 13 свидетелей, изучено место происшествия, отсмотрены видеозаписи с камер наблюдения и проанализированы результаты восьми судебных экспертиз.