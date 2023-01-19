Американский офицер заявил, что оружие НАТО не поможет Зеленскому в наступлении

20 января 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Современного оружия НАТО будет недостаточно для победы Киева в конфликте, заявил Дэниел Дэвис Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооружения, поставляемого странами НАТО Киеву, может не хватить для успешного наступления Украины. Об этом заявил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. «Современного снаряжения НАТО может не хватить для успешного украинского наступления», — заявил Дэниел Дэвис в статье для 19fortyfive . Офицер отметил, что Запад и Украина надеются, что если страны НАТО предоставят Киеву новейшее оружие, то страна тут же одержит победу в конфликте. «К сожалению, в создании боевой мощи есть гораздо больше, чем внедрение даже действительно хорошего и современного оружия», — заключил военный. После начала спецоперации страны НАТО начали активно спонсировать Украину, поставляя ей вооружение. Однако военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что даже новейшее вооружение Запада не спасет ВСУ от разгрома, передает телеканал 360. Также посол РФ в США Анатолий Антонов сказал, что армия России уничтожит любое оружие, посланное странами НАТО на Украину.

Вооружения, поставляемого странами НАТО Киеву, может не хватить для успешного наступления Украины. Об этом заявил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. «Современного снаряжения НАТО может не хватить для успешного украинского наступления», — заявил Дэниел Дэвис в статье для 19fortyfive. Офицер отметил, что Запад и Украина надеются, что если страны НАТО предоставят Киеву новейшее оружие, то страна тут же одержит победу в конфликте. «К сожалению, в создании боевой мощи есть гораздо больше, чем внедрение даже действительно хорошего и современного оружия», — заключил военный. После начала спецоперации страны НАТО начали активно спонсировать Украину, поставляя ей вооружение. Однако военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что даже новейшее вооружение Запада не спасет ВСУ от разгрома, передает телеканал 360. Также посол РФ в США Анатолий Антонов сказал, что армия России уничтожит любое оружие, посланное странами НАТО на Украину.