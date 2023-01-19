Британцы разнесли Зеленского после его слов о причастности России к крушению вертолета

Читатели Daily Mail возмутились словам Зеленского с обвинением РФ в крушении вертолета

20 января 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Читатели британского издания раскритиковали Владимира Зеленского за обвинения в сторону РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вертолет упал на детский сад в Киевской области Во время форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в крушении вертолета в Киевской области, в ходе которого погибли 18 человек. Читатели британского издания The Daily Mail не оценили подобное заявление и раскритиковали Зеленского в комментариях под соответствующим материалом. «Перестаньте плясать под дудку Зеленского. Он наглый мошенник», — написала читатель под ником Russ A Bott. В свою очередь пользователь MathsStats обратился к правительству Запада, чтобы те присмотрелись внимательнее к украинскому президенту и перестали его поддерживать. «Я не верю ни единому слову Зеленского», — заявил другой читатель издания Dean Carbon. Кроме того, некоторые комментаторы начали вновь обвинять Зеленского в коррупции. «Вы даете вашим соседям в долг деньги, чтобы оплатить счета, а потом они пригоняют новую машину. Ни дать ни взять Зеленский», — написал A Dogg. Также читатель The Welsh Judge предположил, что украинский президент достраивает уже новое поместье. Ранее 18 января в Киевской области произошло крушение вертолета. В ходе происшествия погибли 18 человек, среди них — руководители МВД Украины. В Офисе Зеленского заявляли, что полет осуществлялся в сторону боевых действий. Служба безопасности Украины (СБУ) выявила несколько версий крушения, среди них, нарушение правил полета и техническая неисправность, сообщает «Национальная служба новостей». Лететь должен был и Зеленский, передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в крушении вертолета в Киевской области, в ходе которого погибли 18 человек. Читатели британского издания The Daily Mail не оценили подобное заявление и раскритиковали Зеленского в комментариях под соответствующим материалом. «Перестаньте плясать под дудку Зеленского. Он наглый мошенник», — написала читатель под ником Russ A Bott. В свою очередь пользователь MathsStats обратился к правительству Запада, чтобы те присмотрелись внимательнее к украинскому президенту и перестали его поддерживать. «Я не верю ни единому слову Зеленского», — заявил другой читатель издания Dean Carbon. Кроме того, некоторые комментаторы начали вновь обвинять Зеленского в коррупции. «Вы даете вашим соседям в долг деньги, чтобы оплатить счета, а потом они пригоняют новую машину. Ни дать ни взять Зеленский», — написал A Dogg. Также читатель The Welsh Judge предположил, что украинский президент достраивает уже новое поместье. Ранее 18 января в Киевской области произошло крушение вертолета. В ходе происшествия погибли 18 человек, среди них — руководители МВД Украины. В Офисе Зеленского заявляли, что полет осуществлялся в сторону боевых действий. Служба безопасности Украины (СБУ) выявила несколько версий крушения, среди них, нарушение правил полета и техническая неисправность, сообщает «Национальная служба новостей». Лететь должен был и Зеленский, передает Пятый канал.