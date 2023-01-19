Зюганов раскрыл, почему Зеленскому не удастся взять Крым

Зюганов: Зеленский не сможет захватить Крым из-за больших потерь ВСУ

20 января 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов заявил, что ВСУ не нападут на Крым из-за больших потерь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский не сможет взять Крым из-за больших потерь ВСУ как техники, так и личного состава в ходе СВО. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По мнению политика, Украина понесла крупные потери в ходе конфликта с Россией, поэтому нападение ВСУ на Крымский полуостров маловероятно. «Мы перемололи все оружие Украины, в том числе советское, которое находилось в Восточной Европе. У них было три мощных военных округа: Киевский, Закарпатский, Одесский», — сказал Геннадий Зюганов для «Подмосковье сегодня». Лидер КПРФ заявил, что украинская армия на данный момент имеет максимум три бригады ВСУ, где сражаются «наемники, бандеровцы и нацисты» под началом США. Также Зюганов заявил, что не стоит воспринимать слова Зеленского всерьез, назвав его «кровавым клоуном». Ранее Зеленский призвал разработать стратегию завоевания Крыма, напоминают «Дни.ру». Позже он намекнул на завоевание Украиной крымской территории, сказав, что проведет свой отпуск на полуострове летом 2023 года. Также стало известно, что Вашингтон намерен поддерживать Киев в операции по захвату Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет взять Крым из-за больших потерь ВСУ как техники, так и личного состава в ходе СВО. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По мнению политика, Украина понесла крупные потери в ходе конфликта с Россией, поэтому нападение ВСУ на Крымский полуостров маловероятно. «Мы перемололи все оружие Украины, в том числе советское, которое находилось в Восточной Европе. У них было три мощных военных округа: Киевский, Закарпатский, Одесский», — сказал Геннадий Зюганов для «Подмосковье сегодня». Лидер КПРФ заявил, что украинская армия на данный момент имеет максимум три бригады ВСУ, где сражаются «наемники, бандеровцы и нацисты» под началом США. Также Зюганов заявил, что не стоит воспринимать слова Зеленского всерьез, назвав его «кровавым клоуном». Ранее Зеленский призвал разработать стратегию завоевания Крыма, напоминают «Дни.ру». Позже он намекнул на завоевание Украиной крымской территории, сказав, что проведет свой отпуск на полуострове летом 2023 года. Также стало известно, что Вашингтон намерен поддерживать Киев в операции по захвату Крыма.