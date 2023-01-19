19 января 2023

В свердловских больницах образовался дефицит медсестер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, медсестра, прививка, шприц, вакцина, прививка от гриппа, врач, вакцинация, врач в маске, спутник v, вакцина от коронавируса, прививка от ковид, прививка от covid19, вакцинация от ковид 19, вакцинация covid19, вакцина от ковид
В свердловских больницах не хватает медсестер Фото:

За полгода в Свердловской области выросла потребность в среднем медперсонале. В медучреждениях региона преимущественно не хватает медсестер. Об этом URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».

«В Свердловской области за полгода спрос на медсестер вырос на 68%. Больше всего область нуждается в среднем медперсонале, медсестрах и медбратьях. Количество соответствующих вакансий выросло на 68%. Также потребность во врачах увеличилась на 8%, в заведующих и главврачах — на 10%. Общее количество медицинских вакансий увеличилось на 22% с июля 2022 года», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области острая нехватка медицинских кадров. Больше всего не хватает анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов-ортопедов.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

За полгода в Свердловской области выросла потребность в среднем медперсонале. В медучреждениях региона преимущественно не хватает медсестер. Об этом URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «В Свердловской области за полгода спрос на медсестер вырос на 68%. Больше всего область нуждается в среднем медперсонале, медсестрах и медбратьях. Количество соответствующих вакансий выросло на 68%. Также потребность во врачах увеличилась на 8%, в заведующих и главврачах — на 10%. Общее количество медицинских вакансий увеличилось на 22% с июля 2022 года», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области острая нехватка медицинских кадров. Больше всего не хватает анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов-ортопедов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...