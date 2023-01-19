В свердловских больницах образовался дефицит медсестер

В свердловских больницах не хватает медсестер Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За полгода в Свердловской области выросла потребность в среднем медперсонале. В медучреждениях региона преимущественно не хватает медсестер. Об этом URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».

«В Свердловской области за полгода спрос на медсестер вырос на 68%. Больше всего область нуждается в среднем медперсонале, медсестрах и медбратьях. Количество соответствующих вакансий выросло на 68%. Также потребность во врачах увеличилась на 8%, в заведующих и главврачах — на 10%. Общее количество медицинских вакансий увеличилось на 22% с июля 2022 года», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области острая нехватка медицинских кадров. Больше всего не хватает анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов-ортопедов.