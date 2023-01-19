Санврачи раскрыли число екатеринбуржцев, массово отравившихся шаурмой

Количество пострадавших, обедавших в закусочной «У Аро» в Екатеринбурге, выросло до 15 человек. Половина из них студенты, сообщает пресс-служба свердловского Роспотребнадзора на официальном сайте.
«С 16 по 19 января зарегистрировано 15 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей закусочной „У Аро“ на Декабристов, 51/2. 11 из них госпитализированы, среди заболевших - восемь учащихся колледжа им. Ползунова», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Врачи выявили у всех пострадавших норовирус второго типа. Этот же вирус нашли у трех сотрудников точки общепита. Сотрудники Роспотребнадзора начали расследование и уже выявили многочисленные нарушения в закусочной, поэтому временно закрыли закусочную и выдали предписание об устранении нарушений. Материалы проверки также направили в полицию.
«Кроме того, выдано предписание о проведении санитарно-профилактических мероприятий в общежитии колледжа им. Ползунова, где проживают пострадавшие учащиеся», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о 12 случаях заражения норовирусной инфекцией после посещения закусочной «У Аро».
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Количество пострадавших, обедавших в закусочной «У Аро» в Екатеринбурге, выросло до 15 человек. Половина из них студенты, сообщает пресс-служба свердловского Роспотребнадзора на официальном сайте. «С 16 по 19 января зарегистрировано 15 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей закусочной „У Аро“ на Декабристов, 51/2. 11 из них госпитализированы, среди заболевших - восемь учащихся колледжа им. Ползунова», — рассказали в Роспотребнадзоре. Врачи выявили у всех пострадавших норовирус второго типа. Этот же вирус нашли у трех сотрудников точки общепита. Сотрудники Роспотребнадзора начали расследование и уже выявили многочисленные нарушения в закусочной, поэтому временно закрыли закусочную и выдали предписание об устранении нарушений. Материалы проверки также направили в полицию. «Кроме того, выдано предписание о проведении санитарно-профилактических мероприятий в общежитии колледжа им. Ползунова, где проживают пострадавшие учащиеся», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о 12 случаях заражения норовирусной инфекцией после посещения закусочной «У Аро».