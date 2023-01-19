Санврачи раскрыли число екатеринбуржцев, массово отравившихся шаурмой

Число екатеринбуржцев, отравившихся шаурмой, возросло до 15 человек

За три дня с признаками отравления к врачам обратились 15 посетителей закусочной "У Аро" на Декабристов Владимир Жабриков © URA.RU

Количество пострадавших, обедавших в закусочной «У Аро» в Екатеринбурге, выросло до 15 человек. Половина из них студенты, сообщает пресс-служба свердловского Роспотребнадзора на официальном сайте.

«С 16 по 19 января зарегистрировано 15 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей закусочной „У Аро“ на Декабристов, 51/2. 11 из них госпитализированы, среди заболевших - восемь учащихся колледжа им. Ползунова», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Врачи выявили у всех пострадавших норовирус второго типа. Этот же вирус нашли у трех сотрудников точки общепита. Сотрудники Роспотребнадзора начали расследование и уже выявили многочисленные нарушения в закусочной, поэтому временно закрыли закусочную и выдали предписание об устранении нарушений. Материалы проверки также направили в полицию.

«Кроме того, выдано предписание о проведении санитарно-профилактических мероприятий в общежитии колледжа им. Ползунова, где проживают пострадавшие учащиеся», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о 12 случаях заражения норовирусной инфекцией после посещения закусочной «У Аро».