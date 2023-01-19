УФСИН в ХМАО требует суд взять под арест Раю Мамедову, оскорбившую русских

Решение об аресте Мамедовой суд примет 25 января Фото: Александр Елизаров © URA.RU

УФСИН в ХМАО требует суд поместить по арест Раю Мамедову, обвиняемую в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских, из-за нарушения меры пресечения. Об этом URA.RU сообщили в сургутском городском суде.

«25 января в 14:30 судебное заседание будет рассматриваться ходатайство об изменении меры пресечения. УФСИН просит суд ужесточить меру пресечения и взять женщину под стражу», — сообщили в суде.

Летом 2022 года в отношении Мамедовой было возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной ненависти. В общедомовом чате женщина оскорбляла и унижала всех русских. В начале следствия суд назначил Мамедовой меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Женщина нарушила условия, и УФСИН направил в суд ходатайство.

Ранее URA.RU сообщало, что у полиции ХМАО появились вопросы к Рае Мамедовой после ее нового скандального заявления. Женщина разместила на иностранном интернет-портале видеообращение, в котором обвинила прокуратуру ХМАО в коррупции и заявила о притеснении со стороны русского населения.