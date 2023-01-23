Свердловское МВД проверит дело о мужчине, подглядывающем за детьми, после публикации URA.RU

23 января 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Полиция Североуральска проведет проверку по ситуации с мужчиной, подглядывающем за детьми и женщинами Фото: Владимир Андреев © URA.RU МВД России Североуральска (Свердловская область) проведет проверку по делу о мужчине, который подглядывает за детьми и женщинами. Об этом URA.RU сообщили в отделении полиции города. «Факт зарегистрирован. Полицией Североуральска по данной ситуации проводится проверка», — рассказали в пресс-службе МВД города в беседе с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU сообщало, что жители Североуральска переживают за свою безопасность из-за мужчины, который следит за детьми и женщинами. Его заметили, как он подглядывал за четырьмя маленькими девочками.

МВД России Североуральска (Свердловская область) проведет проверку по делу о мужчине, который подглядывает за детьми и женщинами. Об этом URA.RU сообщили в отделении полиции города. «Факт зарегистрирован. Полицией Североуральска по данной ситуации проводится проверка», — рассказали в пресс-службе МВД города в беседе с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU сообщало, что жители Североуральска переживают за свою безопасность из-за мужчины, который следит за детьми и женщинами. Его заметили, как он подглядывал за четырьмя маленькими девочками.