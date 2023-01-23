Свердловское МВД проверит дело о мужчине, подглядывающем за детьми, после публикации URA.RU

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, полиция, полицейский автомобиль, полицейское оцепление, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
Полиция Североуральска проведет проверку по ситуации с мужчиной, подглядывающем за детьми и женщинами Фото:

МВД России Североуральска (Свердловская область) проведет проверку по делу о мужчине, который подглядывает за детьми и женщинами. Об этом URA.RU сообщили в отделении полиции города.

«Факт зарегистрирован. Полицией Североуральска по данной ситуации проводится проверка», — рассказали в пресс-службе МВД города в беседе с корреспондентом агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Североуральска переживают за свою безопасность из-за мужчины, который следит за детьми и женщинами. Его заметили, как он подглядывал за четырьмя маленькими девочками.

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МВД России Североуральска (Свердловская область) проведет проверку по делу о мужчине, который подглядывает за детьми и женщинами. Об этом URA.RU сообщили в отделении полиции города. «Факт зарегистрирован. Полицией Североуральска по данной ситуации проводится проверка», — рассказали в пресс-службе МВД города в беседе с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU сообщало, что жители Североуральска переживают за свою безопасность из-за мужчины, который следит за детьми и женщинами. Его заметили, как он подглядывал за четырьмя маленькими девочками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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