Свердловское МВД проверит дело о мужчине, подглядывающем за детьми, после публикации URA.RU

Полиция Североуральска проведет проверку по ситуации с мужчиной, подглядывающем за детьми и женщинами
МВД России Североуральска (Свердловская область) проведет проверку по делу о мужчине, который подглядывает за детьми и женщинами. Об этом URA.RU сообщили в отделении полиции города.
«Факт зарегистрирован. Полицией Североуральска по данной ситуации проводится проверка», — рассказали в пресс-службе МВД города в беседе с корреспондентом агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Североуральска переживают за свою безопасность из-за мужчины, который следит за детьми и женщинами. Его заметили, как он подглядывал за четырьмя маленькими девочками.
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