В депздраве назвали предварительную причину смерти беременной в Кургане

В Кургане беременная женщина умерла после самолечения

Погибшая беременная женщина ранее отказалась от прививки от гриппа, а при появлении симптомов неделю лечилась самостоятельно Фото: Екатерина Сычкова

Беременная жительница Кургана, которая 7 января скончалась в больнице, не была вакцинирована от гриппа, а при появлении первых симптомов в течение недели лечилась самостоятельно. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU.

«По предварительным данным установлено, что пациентка наблюдалась в женской консультации Курганской областной больницы №2. Ей была предложена вакцинация от гриппа, проведена беседа о необходимости вакцинирования. От вакцинации пациентка отказалась, имеется информированный отказ за подписью пациентки», — говорится в ответе ведомства.

По данным депздрава, женщина заболела 21 декабря 2022 года. В течение недели лечилась самостоятельно, за медицинской помощью не обращалась, поэтому противовирусную терапию не принимала. 28 декабря женщина обратилась за медпомощью. «После осмотра в Родильном доме Курганской областной больницы №2 сразу была госпитализирована в Курганскую областную специализированную инфекционную больницу, где получала противовирусную и антибактериальную терапию. На фоне проводимого лечения имело место ухудшение общего состояния, в связи с чем на реанимобиле пациентка переведена в отделение реанимации Курганской областной больницы №2, где проводилась интенсивная терапия. Проведена консультация о тактике ведения и лечения с главным акушером-гинекологом УрФО и неоднократно проводились телемедицинские консультации с Федеральным центром акушерства-гинекологии им. Кулакова В.И. Несмотря на все усилия врачей пациентку, к сожалению, спасти не удалось», — ответили в департаменте. В ведомстве выразили глубокие соболезнования семье погибшей.

Следственный комитет Курганской области начал проверку по факту смерти беременной пациентки. «Организована доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации в соцсети. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СК.

Ранее URA.RU писало, что жительница Екатеринбурга обвинила курганских врачей в том, что не смогли спасти беременную племянницу. 25-летняя женщина скончалась в больнице 7 января 2023 года.