Из департамента Курганской области уволилась высокопоставленная чиновница

20 января 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Из департамента образования уволилась первый зам директора Ирина Андрейченко Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Ирина Андрейченко (дочь экс-председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко) уволилась с должности, проработав меньше года. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к областному правительству. В департаменте подтвердили, что 20 января последний рабочий день Андрейченко. «Первый заместитель департамента образования и науки Курганской области И.В. Андрейченко уволилась по собственному желанию. Должность первого заместителя в департаменте с 21 января вакантна», — ответили в ведомстве на запрос агентства. Андрейченко была назначена первым заместителем директора департамента образования и науки в конце апреля 2022 года. Тогда эта должность в департаменте была введена впервые. Первый зам директора курировала вопросы информатизации системы образования, внедрения нового федерального госстандарта, реализации нацпроектов и организации государственной итоговой аттестации (ГИА). Ранее Андрейченко работала на руководящей должности в Министерстве образования и науки Российской Федерации (Минпросвещения РФ), она возглавляла отдел развития образовательных технологий.

Первый заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Ирина Андрейченко (дочь экс-председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко) уволилась с должности, проработав меньше года. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к областному правительству. В департаменте подтвердили, что 20 января последний рабочий день Андрейченко. «Первый заместитель департамента образования и науки Курганской области И.В. Андрейченко уволилась по собственному желанию. Должность первого заместителя в департаменте с 21 января вакантна», — ответили в ведомстве на запрос агентства. Андрейченко была назначена первым заместителем директора департамента образования и науки в конце апреля 2022 года. Тогда эта должность в департаменте была введена впервые. Первый зам директора курировала вопросы информатизации системы образования, внедрения нового федерального госстандарта, реализации нацпроектов и организации государственной итоговой аттестации (ГИА). Ранее Андрейченко работала на руководящей должности в Министерстве образования и науки Российской Федерации (Минпросвещения РФ), она возглавляла отдел развития образовательных технологий.