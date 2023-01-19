19 января 2023

Из департамента Курганской области уволилась высокопоставленная чиновница

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Из департамента образования уволилась первый зам директора Ирина Андрейченко Фото:

Первый заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Ирина Андрейченко (дочь экс-председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко) уволилась с должности, проработав меньше года. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к областному правительству. В департаменте подтвердили, что 20 января последний рабочий день Андрейченко.

«Первый заместитель департамента образования и науки Курганской области И.В. Андрейченко уволилась по собственному желанию. Должность первого заместителя в департаменте с 21 января вакантна», — ответили в ведомстве на запрос агентства.

Андрейченко была назначена первым заместителем директора департамента образования и науки в конце апреля 2022 года. Тогда эта должность в департаменте была введена впервые. Первый зам директора курировала вопросы информатизации системы образования, внедрения нового федерального госстандарта, реализации нацпроектов и организации государственной итоговой аттестации (ГИА). Ранее Андрейченко работала на руководящей должности в Министерстве образования и науки Российской Федерации (Минпросвещения РФ), она возглавляла отдел развития образовательных технологий.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Первый заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Ирина Андрейченко (дочь экс-председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко) уволилась с должности, проработав меньше года. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к областному правительству. В департаменте подтвердили, что 20 января последний рабочий день Андрейченко. «Первый заместитель департамента образования и науки Курганской области И.В. Андрейченко уволилась по собственному желанию. Должность первого заместителя в департаменте с 21 января вакантна», — ответили в ведомстве на запрос агентства. Андрейченко была назначена первым заместителем директора департамента образования и науки в конце апреля 2022 года. Тогда эта должность в департаменте была введена впервые. Первый зам директора курировала вопросы информатизации системы образования, внедрения нового федерального госстандарта, реализации нацпроектов и организации государственной итоговой аттестации (ГИА). Ранее Андрейченко работала на руководящей должности в Министерстве образования и науки Российской Федерации (Минпросвещения РФ), она возглавляла отдел развития образовательных технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...