Челябинскому бизнес-омбудсмену разрешат посещать задержанных предпринимателей

20 января 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Александру Гончарову законодательно разрешат посещать заключенных бизнесменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александру Гончарову разрешат посещения арестованных и осужденных бизнесменов. Законопроект об этом депутаты заксобрания региона рассмотрят 26 января. «Законопроект дополняет компетенцию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области. Предоставляет ему право на беспрепятственное посещение мест содержания под стражей и учреждений, исполняющих уголовные наказания», — уточняется в пояснительной записке к документу. Председатель комитета по экономической политике заксобрания Евгений Илле рассказал URA.RU, что новация необходима для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Как пояснила URA.RU заместитель бизнес-омбудсмена Ольга Казакова, областная норма приводится в соответствие с федеральной. Закон РФ очертил круг преступлений, в рамках которого возможно получить доступ к сидящим за решеткой. Они связаны с предпринимательской деятельностью или управлением имуществом в целях бизнеса. Соглашение о взаимоотношениях Гончаров подписал с руководством регионального управления службы исполнения наказаний в октябре 2022 года. Как отмечали в аппарате уполномоченного, на тот момент за решеткой находилось до 10 бизнесменов, некоторым из которых нужна защита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александру Гончарову разрешат посещения арестованных и осужденных бизнесменов. Законопроект об этом депутаты заксобрания региона рассмотрят 26 января. «Законопроект дополняет компетенцию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области. Предоставляет ему право на беспрепятственное посещение мест содержания под стражей и учреждений, исполняющих уголовные наказания», — уточняется в пояснительной записке к документу. Председатель комитета по экономической политике заксобрания Евгений Илле рассказал URA.RU, что новация необходима для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Как пояснила URA.RU заместитель бизнес-омбудсмена Ольга Казакова, областная норма приводится в соответствие с федеральной. Закон РФ очертил круг преступлений, в рамках которого возможно получить доступ к сидящим за решеткой. Они связаны с предпринимательской деятельностью или управлением имуществом в целях бизнеса. Соглашение о взаимоотношениях Гончаров подписал с руководством регионального управления службы исполнения наказаний в октябре 2022 года. Как отмечали в аппарате уполномоченного, на тот момент за решеткой находилось до 10 бизнесменов, некоторым из которых нужна защита.