19 января 2023

Челябинскому бизнес-омбудсмену разрешат посещать задержанных предпринимателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, гончаров александр
Александру Гончарову законодательно разрешат посещать заключенных бизнесменов Фото:

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александру Гончарову разрешат посещения арестованных и осужденных бизнесменов. Законопроект об этом депутаты заксобрания региона рассмотрят 26 января.

«Законопроект дополняет компетенцию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области. Предоставляет ему право на беспрепятственное посещение мест содержания под стражей и учреждений, исполняющих уголовные наказания», — уточняется в пояснительной записке к документу.

Председатель комитета по экономической политике заксобрания Евгений Илле рассказал URA.RU, что новация необходима для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Как пояснила URA.RU заместитель бизнес-омбудсмена Ольга Казакова, областная норма приводится в соответствие с федеральной. Закон РФ очертил круг преступлений, в рамках которого возможно получить доступ к сидящим за решеткой. Они связаны с предпринимательской деятельностью или управлением имуществом в целях бизнеса.

Соглашение о взаимоотношениях Гончаров подписал с руководством регионального управления службы исполнения наказаний в октябре 2022 года. Как отмечали в аппарате уполномоченного, на тот момент за решеткой находилось до 10 бизнесменов, некоторым из которых нужна защита.

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Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александру Гончарову разрешат посещения арестованных и осужденных бизнесменов. Законопроект об этом депутаты заксобрания региона рассмотрят 26 января. «Законопроект дополняет компетенцию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области. Предоставляет ему право на беспрепятственное посещение мест содержания под стражей и учреждений, исполняющих уголовные наказания», — уточняется в пояснительной записке к документу. Председатель комитета по экономической политике заксобрания Евгений Илле рассказал URA.RU, что новация необходима для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Как пояснила URA.RU заместитель бизнес-омбудсмена Ольга Казакова, областная норма приводится в соответствие с федеральной. Закон РФ очертил круг преступлений, в рамках которого возможно получить доступ к сидящим за решеткой. Они связаны с предпринимательской деятельностью или управлением имуществом в целях бизнеса. Соглашение о взаимоотношениях Гончаров подписал с руководством регионального управления службы исполнения наказаний в октябре 2022 года. Как отмечали в аппарате уполномоченного, на тот момент за решеткой находилось до 10 бизнесменов, некоторым из которых нужна защита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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