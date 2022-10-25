Челябинский бизнес-омбудсмен вызвался защищать попавших за решетку предпринимателей

Александр Гончаров для защиты бизнесменов сможет свободно посещать их в тюрьме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров подписал соглашение с Главным управлением службы исполнения наказаний (ГУФСИН) о защите предпринимателей, попавших за решетку. Как URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена, основной поток жалоб связан с обжалованием действий следствия.

«Бизнес-омбудсмен в Челябинской области Александр Гончаров и ГУФСИН заключили соглашение о взаимодействии. Со стороны пенитенциарной системы документ подписал начальник управления Михаил Арсланов», — рассказали URA.RU в ведомстве омбудсмена.

В аппарате уполномоченного по защите прав бизнеса нет точных данных, касающихся количества заключенных под стражу предпринимателей. Как уточнили URA.RU, в СИЗО обычно содержится не более 10 человек. Эти сведения нуждаются в дополнении информацией о численности содержащихся в других учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Предприниматели приходят к Гончарову обычно, когда в отношении их или контролируемого ими бизнеса ведется следствие. Но в помощи нуждаются также лица, находящиеся на следующих стадиях процесса. Заключенное соглашение позволит предотвращать нарушение прав и свобод лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере предпринимательства. Документ призван помочь в восстановлении нарушенных прав бизнесменов в пределах компетенции сторон.

Теперь аппарат Гончарова сможет обмениваться с ГУФСИН необходимыми сведениями. Также бизнес-омбудсмен сможет беспрепятственно посещать тюрьмы, когда это необходимо для защиты прав предпринимателей.