Лидер Партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергей Миронов получил в подарок кувалду от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Новоприобретенным инструментом политик похвастался у себя в Telegram.
«Благодарю Евгения Пригожина за подарок. Еще несколько лет назад, находясь в Санкт-Петербурге, осознал, насколько это полезный инструмент», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Также политик заявил, что с помощью этого инструмента Россия «пробьет брешь в нацистской идеологии», направленной на уничтожение страны.
Ранее telegram-канал GreyZone, близкий к ЧВК «Вагнер», опубликовал видео, на котором бывшего вагнеровцаЕвгения Нужина казнят, проломив его голову кувалдой. Причиной тому стал переход военного на сторону Вооруженных сил Украины.
Фото: telegram-канал Сергея Миронова
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Лидер Партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергей Миронов получил в подарок кувалду от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Новоприобретенным инструментом политик похвастался у себя в Telegram. «Благодарю Евгения Пригожина за подарок. Еще несколько лет назад, находясь в Санкт-Петербурге, осознал, насколько это полезный инструмент», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Также политик заявил, что с помощью этого инструмента Россия «пробьет брешь в нацистской идеологии», направленной на уничтожение страны. Ранее telegram-канал GreyZone, близкий к ЧВК «Вагнер», опубликовал видео, на котором бывшего вагнеровца Евгения Нужина казнят, проломив его голову кувалдой. Причиной тому стал переход военного на сторону Вооруженных сил Украины.