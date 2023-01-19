19 января 2023

Мобилизованным свердловчанам дали отсрочку от уплаты аренды

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, военнослужащий, мобилизация, мобилизованные
Военнослужащие-бизнесмены получили отсрочку от уплаты платежей по аренде

Свердловчане, которые были призваны на военную службу в рамках мобилизации, а также служащие по контракту, получат отсрочку от платежей по аренде государственного имущества. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

«Правительство Свердловской области постановляет: предоставить физлицам [...], являющимся арендаторами по договорам аренды государственного казенного имущества Свердловской области [...], призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, либо проходят военную службу по контракту [...], отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения военной службы, возможность расторжения арендных договоров без применения штрафных санкций», — говорится в постановлении правительства.

Ранее власти Свердловской области рассказывали, что выплатили семьям мобилизованных 580 млн рублей. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

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Свердловчане, которые были призваны на военную службу в рамках мобилизации, а также служащие по контракту, получат отсрочку от платежей по аренде государственного имущества. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. «Правительство Свердловской области постановляет: предоставить физлицам [...], являющимся арендаторами по договорам аренды государственного казенного имущества Свердловской области [...], призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, либо проходят военную службу по контракту [...], отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения военной службы, возможность расторжения арендных договоров без применения штрафных санкций», — говорится в постановлении правительства. Ранее власти Свердловской области рассказывали, что выплатили семьям мобилизованных 580 млн рублей. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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