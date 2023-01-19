Мобилизованным свердловчанам дали отсрочку от уплаты аренды

20 января 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Военнослужащие-бизнесмены получили отсрочку от уплаты платежей по аренде Денис Моргунов © URA.RU Свердловчане, которые были призваны на военную службу в рамках мобилизации, а также служащие по контракту, получат отсрочку от платежей по аренде государственного имущества. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. «Правительство Свердловской области постановляет: предоставить физлицам [...], являющимся арендаторами по договорам аренды государственного казенного имущества Свердловской области [...], призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, либо проходят военную службу по контракту [...], отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения военной службы, возможность расторжения арендных договоров без применения штрафных санкций», — говорится в постановлении правительства. Ранее власти Свердловской области рассказывали, что выплатили семьям мобилизованных 580 млн рублей. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

Свердловчане, которые были призваны на военную службу в рамках мобилизации, а также служащие по контракту, получат отсрочку от платежей по аренде государственного имущества. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. «Правительство Свердловской области постановляет: предоставить физлицам [...], являющимся арендаторами по договорам аренды государственного казенного имущества Свердловской области [...], призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, либо проходят военную службу по контракту [...], отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения военной службы, возможность расторжения арендных договоров без применения штрафных санкций», — говорится в постановлении правительства. Ранее власти Свердловской области рассказывали, что выплатили семьям мобилизованных 580 млн рублей. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.