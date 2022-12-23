Власти выплатили сотни миллионов рублей свердловским семьям мобилизованных

24 декабря 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Семьям мобилизованных свердловчан выплатили более 580 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьям мобилизованных уральцев свердловские власти выплатили более 580 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Единовременные денежные выплаты членам семей мобилизованных по данным на 23 декабря составили 581 миллион 500 тысяч рублей. Всего проведено 29 075 выплат», — говорится в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что из областного бюджета выделили 257 миллионов 900 тысяч рублей на выплаты семьям мобилизованных. Было проведено 12 895 выплат. Указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей российским военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации или заключившим контракт, президент РФ Владимир Путин подписал 4 ноября. До указа каждый регион сам заявлял о суммах, которые положены мобилизованным и их семьям. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

Семьям мобилизованных уральцев свердловские власти выплатили более 580 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Единовременные денежные выплаты членам семей мобилизованных по данным на 23 декабря составили 581 миллион 500 тысяч рублей. Всего проведено 29 075 выплат», — говорится в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что из областного бюджета выделили 257 миллионов 900 тысяч рублей на выплаты семьям мобилизованных. Было проведено 12 895 выплат. Указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей российским военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации или заключившим контракт, президент РФ Владимир Путин подписал 4 ноября. До указа каждый регион сам заявлял о суммах, которые положены мобилизованным и их семьям. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.