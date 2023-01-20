Кремль пожелал выздоровления Назарбаеву

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву
Президент РФ Владимир Путин желает выздоровления бывшему главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который перенес операцию на сердце. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Президент [Путин] желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую он перенес. Мы все в Москве желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков URA.RU.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.