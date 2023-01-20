Кремль пожелал выздоровления Назарбаеву

Кремль пожелал выздоровления экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву Фото:

Президент РФ Владимир Путин желает выздоровления бывшему главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который перенес операцию на сердце. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Президент [Путин] желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую он перенес. Мы все в Москве желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков URA.RU.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

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Президент РФ Владимир Путин желает выздоровления бывшему главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который перенес операцию на сердце. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент [Путин] желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую он перенес. Мы все в Москве желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков URA.RU. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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