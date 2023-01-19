Солдаты с передовой получили письма от детей из Кушвы (Свердловская область), одно из которых прочитали на видео. Об этом рассказали в сообществе «БлагоДать ФРОНТУ» социальной сети «ВКонтакте».
«Здравствуй мой дорогой солдат, пишет тебе ученик второго класса, меня зовут Алеша. Я люблю историю, благодарю тебя за твой нелегкий солдатский труд. Я горжусь тобой, возвращайся с победой, тебя ждут дома», — прочитал письмо ребенка солдат ВС РФ.
Мужчины выразили огромную благодарность подрастающему поколению. «Мы с удовольствием читаем ваши письма», — сказал один из них.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.
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