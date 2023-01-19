19 января 2023

Участники спецоперации получили письма свердловских детей. Видео

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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск, гуманитарная помощь, детские письма
Военнослужащие с передовой выразили благодарность подрастающему поколению Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты с передовой получили письма от детей из Кушвы (Свердловская область), одно из которых прочитали на видео. Об этом рассказали в сообществе «БлагоДать ФРОНТУ» социальной сети «ВКонтакте».

«Здравствуй мой дорогой солдат, пишет тебе ученик второго класса, меня зовут Алеша. Я люблю историю, благодарю тебя за твой нелегкий солдатский труд. Я горжусь тобой, возвращайся с победой, тебя ждут дома», — прочитал письмо ребенка солдат ВС РФ.

Мужчины выразили огромную благодарность подрастающему поколению. «Мы с удовольствием читаем ваши письма», — сказал один из них.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.

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Солдаты с передовой получили письма от детей из Кушвы (Свердловская область), одно из которых прочитали на видео. Об этом рассказали в сообществе «БлагоДать ФРОНТУ» социальной сети «ВКонтакте». «Здравствуй мой дорогой солдат, пишет тебе ученик второго класса, меня зовут Алеша. Я люблю историю, благодарю тебя за твой нелегкий солдатский труд. Я горжусь тобой, возвращайся с победой, тебя ждут дома», — прочитал письмо ребенка солдат ВС РФ. Мужчины выразили огромную благодарность подрастающему поколению. «Мы с удовольствием читаем ваши письма», — сказал один из них. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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