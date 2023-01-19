В Тюменской области подорожало топливо для автомобилей

Стоимость литра сжиженного газа в Тюменской области выросла до 16 рублей, 90 копеек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

За неделю газомоторное топливо на АГЗС Тюменской области подорожало на 90 копеек. Соответствующие данные приводит сервис мониторинга Benzin Price. Там указано, что, по данным на 20 января 2023 года, на большинстве заправочных станций региона стоимость литра сжиженного газа составляла 16 рублей, 90 копеек.

«Пропан. Стоимость — 16 рублей, 90 копеек. АЗС — «Газпром нефть», — указано на портале Benzin Price.

При этом, по данным сервиса на 14 января 2023 года, стоимость литра сжиженного газа для автомобилей в Тюменской области составляла 16 рублей ровно. Таким образом, стоимость газомоторного топлива за неделю выросла на 90 копеек.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области резко подорожал бензин. Стоимость топлива марки АИ-92 на некоторых АЗС региона выросла до 48,35 рубля за литр.