25 декабря 2022

В Тюменской области резко подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме АЗС. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
Бензин марки АИ-92 в Тюменской области подорожал до 48,35 руб. за литр Фото:

Стоимость бензина марки АИ-92 на некоторых АЗС Тюменской области выросла до 48,35 рубля за литр. Соответствующие данные приводит сервис мониторинга цен на топливо Benzin Price.

«АИ-92, цена литра — 48 рублей 35 копеек. АЗС „Газпромнефть“ — Р404, 311-й км», — сообщает портал.

Минимальная стоимость литра бензина марки АИ-92 в Тюменской области составляет 45,80 рубля. За такую цену автомобиль можно заправить на одной из АЗС сети «Новый поток».

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость газомоторного топлива на АГЗС Тюменской области снизилась до 16 рублей за литр.

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.

Стоимость бензина марки АИ-92 на некоторых АЗС Тюменской области выросла до 48,35 рубля за литр. Соответствующие данные приводит сервис мониторинга цен на топливо Benzin Price. «АИ-92, цена литра — 48 рублей 35 копеек. АЗС „Газпромнефть“ — Р404, 311-й км», — сообщает портал. Минимальная стоимость литра бензина марки АИ-92 в Тюменской области составляет 45,80 рубля. За такую цену автомобиль можно заправить на одной из АЗС сети «Новый поток». В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость газомоторного топлива на АГЗС Тюменской области снизилась до 16 рублей за литр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...