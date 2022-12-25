В Тюменской области резко подорожал бензин

Бензин марки АИ-92 в Тюменской области подорожал до 48,35 руб. за литр
Стоимость бензина марки АИ-92 на некоторых АЗС Тюменской области выросла до 48,35 рубля за литр. Соответствующие данные приводит сервис мониторинга цен на топливо Benzin Price.
«АИ-92, цена литра — 48 рублей 35 копеек. АЗС „Газпромнефть“ — Р404, 311-й км», — сообщает портал.
Минимальная стоимость литра бензина марки АИ-92 в Тюменской области составляет 45,80 рубля. За такую цену автомобиль можно заправить на одной из АЗС сети «Новый поток».
В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость газомоторного топлива на АГЗС Тюменской области снизилась до 16 рублей за литр.
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