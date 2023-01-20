Песков заявил, что поставки западных танков на Украину не помешают СВО

Дмитрий Песков заявил, что поставки танков на Украину создадут больше проблем для украинцев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поставки танков на Украину Западом никак не повлияют на планы РФ по достижению своих целей, а также прибавят проблем Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
«Последствия [поставок танков Киеву] будут со знаком минус. Мы говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить. Добавят проблем для Украины и для украинского народа. Это [поставки] не изменит планов российской стороны по достижению своей цели», — сказал представитель Кремля. Он также отметил, что западные танки нуждаются в обслуживании, и специалисты прекрасно это осознают.
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