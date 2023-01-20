Песков заявил, что поставки западных танков на Украину не помешают СВО

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что поставки танков на Украину создадут больше проблем для украинцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки танков на Украину Западом никак не повлияют на планы РФ по достижению своих целей, а также прибавят проблем Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Последствия [поставок танков Киеву] будут со знаком минус. Мы говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить. Добавят проблем для Украины и для украинского народа. Это [поставки] не изменит планов российской стороны по достижению своей цели», — сказал представитель Кремля. Он также отметил, что западные танки нуждаются в обслуживании, и специалисты прекрасно это осознают.

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Поставки танков на Украину Западом никак не повлияют на планы РФ по достижению своих целей, а также прибавят проблем Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Последствия [поставок танков Киеву] будут со знаком минус. Мы говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить. Добавят проблем для Украины и для украинского народа. Это [поставки] не изменит планов российской стороны по достижению своей цели», — сказал представитель Кремля. Он также отметил, что западные танки нуждаются в обслуживании, и специалисты прекрасно это осознают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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