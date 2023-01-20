Суд отменил приговор свердловскому следователю, наказанному за смертельное ДТП

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Заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судья, суд, судебное дело, судебное засдеание
Дело Илья Онышко будут рассматривать заново

Седьмой кассационный суд отменил приговор следователю из Верхней Салды (Свердловская область) Илье Онышко, отправленному в колонию за ДТП, во время которого он въехал в двух пьяных пешеходов, сидевших на дороге. Об этом URA.RU сообщил адвокат осужденного Наталья Волкова.

«Дело в кассационной инстанции направили на новое рассмотрение, его должны отпустить из-под стражи. Дело будет рассматриваться заново иным составом суда», – сообщил Волкова.

URA.RU обратилось в пресс-службу Седьмого кассационного суда. Там подтвердили информацию и сообщили, что Онышко освобожден из-под стражи.

Авария с участием Онышко произошла в 2019 году. Следователь ночью ехал с работы домой и не заметил двух пьяных пешеходов, которые сидели на дороге. После этого его приговорили к двум годам колонии и уволили из органов. Сам Онышко заявлял о нестыковках в деле и требовал пересмотреть решение суда. В начале 2022 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на пересмотр его уголовного дела, утверждая, что оно сфальсифицировано.

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Седьмой кассационный суд отменил приговор следователю из Верхней Салды (Свердловская область) Илье Онышко, отправленному в колонию за ДТП, во время которого он въехал в двух пьяных пешеходов, сидевших на дороге. Об этом URA.RU сообщил адвокат осужденного Наталья Волкова. «Дело в кассационной инстанции направили на новое рассмотрение, его должны отпустить из-под стражи. Дело будет рассматриваться заново иным составом суда», – сообщил Волкова. URA.RU обратилось в пресс-службу Седьмого кассационного суда. Там подтвердили информацию и сообщили, что Онышко освобожден из-под стражи. Авария с участием Онышко произошла в 2019 году. Следователь ночью ехал с работы домой и не заметил двух пьяных пешеходов, которые сидели на дороге. После этого его приговорили к двум годам колонии и уволили из органов. Сам Онышко заявлял о нестыковках в деле и требовал пересмотреть решение суда. В начале 2022 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на пересмотр его уголовного дела, утверждая, что оно сфальсифицировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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