Суд отменил приговор свердловскому следователю, наказанному за смертельное ДТП

Дело Илья Онышко будут рассматривать заново Екатерина Сычкова © URA.RU

Седьмой кассационный суд отменил приговор следователю из Верхней Салды (Свердловская область) Илье Онышко, отправленному в колонию за ДТП, во время которого он въехал в двух пьяных пешеходов, сидевших на дороге. Об этом URA.RU сообщил адвокат осужденного Наталья Волкова.

«Дело в кассационной инстанции направили на новое рассмотрение, его должны отпустить из-под стражи. Дело будет рассматриваться заново иным составом суда», – сообщил Волкова.

URA.RU обратилось в пресс-службу Седьмого кассационного суда. Там подтвердили информацию и сообщили, что Онышко освобожден из-под стражи.

Авария с участием Онышко произошла в 2019 году. Следователь ночью ехал с работы домой и не заметил двух пьяных пешеходов, которые сидели на дороге. После этого его приговорили к двум годам колонии и уволили из органов. Сам Онышко заявлял о нестыковках в деле и требовал пересмотреть решение суда. В начале 2022 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на пересмотр его уголовного дела, утверждая, что оно сфальсифицировано.