Глава Пентагона заявил о переломном моменте на Украине

В Минобороны США отметили, что для Украины наступает решающий момент, как и для всего мира
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В настоящий момент для Украины наступает решающий момент, как и решающее десятилетие для всего мирового сообщества. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира. <…> Мы продолжим поддерживать Украину», — отметил Ллойд Остин во время выступления на базе Рамштайн. Трансляция
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и страны Запада оказывают всевозможную поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.
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