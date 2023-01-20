Глава Пентагона заявил о переломном моменте на Украине

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В Минобороны США отметили, что для Украины наступает решающий момент, как и для всего мира Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент для Украины наступает решающий момент, как и решающее десятилетие для всего мирового сообщества. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира. <…> Мы продолжим поддерживать Украину», — отметил Ллойд Остин во время выступления на базе Рамштайн. Трансляция шла на сайте Пентагона.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и страны Запада оказывают всевозможную поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.

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В настоящий момент для Украины наступает решающий момент, как и решающее десятилетие для всего мирового сообщества. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира. <…> Мы продолжим поддерживать Украину», — отметил Ллойд Остин во время выступления на базе Рамштайн. Трансляция шла на сайте Пентагона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и страны Запада оказывают всевозможную поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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