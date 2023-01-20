Военный корреспондент раскрыл, как быстро ВСУ растрачивает западное оружие

Военный корреспондент Ткач: в день ВСУ тратить до 50 тысяч снарядов

20 января 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

300 тысяч снарядов хватит на шесть дней боевых действий ВСУ, отметил Василий Ткач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На линии соприкосновения ВСУ используют в день около 50 тысяч снарядов. Если страны Запада пришлют 300 тысяч, этого хватит на неделю активных боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон намерен направить на Украину с американских складов, находящихся в Израиле, артиллерийские снаряды. Страны договорились о поставках около 300 тысяч боеприприпасов. «В среднем по линии соприкосновения у них идет 25-50 тысяч снарядов в день. 300 тысяч — это на недельку. То есть шесть дней интенсивных боев. Они просто надеются, что у нас раньше эти запасы исчерпаются. Но это бесперспективно. У нас ракет производится столько, что мы можем практически каждый день устраивать эти массированные атаки по украинской инфраструктуре, и ничего не кончится. Насколько мне известно от источников в оборонно-промышленном комплексе, например, запчастей к ракетам у нас заготовлено на складах на 2-3 года вперед. Это не говоря уже о собственном производстве», — подчеркнул Василий Ткач. По словам военного корреспондента, у стран Запада уже заканчивается оружие для Украины. «Нужно понимать, что западное вооружение по сравнению с российским в разы и на порядок дороже. Поэтому естественно, что при таких стоимостях их производство никогда не было заточено на массовый выпуск. Прошло 11 месяцев спецоперации и уже начался плач о том, что у них опустошены все запасы. Техники для Украины нет и они не могут ее дать, потому что иначе сами голыми останутся. Чтобы развернуть производство на уровень снабжения таких масштабных боевых действий, может уйти ни один год», — добавил Ткач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На линии соприкосновения ВСУ используют в день около 50 тысяч снарядов. Если страны Запада пришлют 300 тысяч, этого хватит на неделю активных боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон намерен направить на Украину с американских складов, находящихся в Израиле, артиллерийские снаряды. Страны договорились о поставках около 300 тысяч боеприприпасов. «В среднем по линии соприкосновения у них идет 25-50 тысяч снарядов в день. 300 тысяч — это на недельку. То есть шесть дней интенсивных боев. Они просто надеются, что у нас раньше эти запасы исчерпаются. Но это бесперспективно. У нас ракет производится столько, что мы можем практически каждый день устраивать эти массированные атаки по украинской инфраструктуре, и ничего не кончится. Насколько мне известно от источников в оборонно-промышленном комплексе, например, запчастей к ракетам у нас заготовлено на складах на 2-3 года вперед. Это не говоря уже о собственном производстве», — подчеркнул Василий Ткач. По словам военного корреспондента, у стран Запада уже заканчивается оружие для Украины. «Нужно понимать, что западное вооружение по сравнению с российским в разы и на порядок дороже. Поэтому естественно, что при таких стоимостях их производство никогда не было заточено на массовый выпуск. Прошло 11 месяцев спецоперации и уже начался плач о том, что у них опустошены все запасы. Техники для Украины нет и они не могут ее дать, потому что иначе сами голыми останутся. Чтобы развернуть производство на уровень снабжения таких масштабных боевых действий, может уйти ни один год», — добавил Ткач.