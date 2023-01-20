Депутат Госдумы пояснил, когда мобилизованных вернут домой

Депутат Госдумы Гусев: мобилизованные вернутся домой после победы в спецоперации

21 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Для мобилизованных россиян предусмотрена ротация Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные россияне вернутся домой после окончания спецоперации или в связи с соответствующим приказом верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы, член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации, социальной и правовой защите граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего [Владимира Путина]. Вот и все условия. Насколько я понимаю, они пробудут в рядах вооруженных сил до конца спецоперации», — сказал Дмитрий Гусев. При этом, отметил парламентарий, для мобилизованных предусмотрена ротация. «Конечно, для них предусмотрена ротация. Там должна быть сменяемость. Они служат так же, как и обычные войска. И солдатам, и офицерам надо отдыхать. В Вооруженных силах сейчас не делят мобилизованных и контрактников. Все равны», — добавил политик. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в РФ нет никакой необходимости во второй волне мобилизации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные россияне вернутся домой после окончания спецоперации или в связи с соответствующим приказом верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы, член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации, социальной и правовой защите граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего [Владимира Путина]. Вот и все условия. Насколько я понимаю, они пробудут в рядах вооруженных сил до конца спецоперации», — сказал Дмитрий Гусев. При этом, отметил парламентарий, для мобилизованных предусмотрена ротация. «Конечно, для них предусмотрена ротация. Там должна быть сменяемость. Они служат так же, как и обычные войска. И солдатам, и офицерам надо отдыхать. В Вооруженных силах сейчас не делят мобилизованных и контрактников. Все равны», — добавил политик. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в РФ нет никакой необходимости во второй волне мобилизации.