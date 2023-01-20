20 января 2023

Депутат Госдумы пояснил, когда мобилизованных вернут домой

Депутат Госдумы Гусев: мобилизованные вернутся домой после победы в спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Для мобилизованных россиян предусмотрена ротация Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные россияне вернутся домой после окончания спецоперации или в связи с соответствующим приказом верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы, член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации, социальной и правовой защите граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего [Владимира Путина]. Вот и все условия. Насколько я понимаю, они пробудут в рядах вооруженных сил до конца спецоперации», — сказал Дмитрий Гусев.

При этом, отметил парламентарий, для мобилизованных предусмотрена ротация. «Конечно, для них предусмотрена ротация. Там должна быть сменяемость. Они служат так же, как и обычные войска. И солдатам, и офицерам надо отдыхать. В Вооруженных силах сейчас не делят мобилизованных и контрактников. Все равны», — добавил политик.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в РФ нет никакой необходимости во второй волне мобилизации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобилизованные россияне вернутся домой после окончания спецоперации или в связи с соответствующим приказом верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы, член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации, социальной и правовой защите граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего [Владимира Путина]. Вот и все условия. Насколько я понимаю, они пробудут в рядах вооруженных сил до конца спецоперации», — сказал Дмитрий Гусев. При этом, отметил парламентарий, для мобилизованных предусмотрена ротация. «Конечно, для них предусмотрена ротация. Там должна быть сменяемость. Они служат так же, как и обычные войска. И солдатам, и офицерам надо отдыхать. В Вооруженных силах сейчас не делят мобилизованных и контрактников. Все равны», — добавил политик. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в РФ нет никакой необходимости во второй волне мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...