В Тобольске почтили память погибшего в ходе СВО военного

Мужчина был посмертно награжден орденом Мужества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В Тобольске открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе проведения специальной военной операции военного. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев. Погибший тоболяк был награжден орденом Мужества.

«В детстве формируется наш характер, закладываются основные ценности. Поэтому так важно, чтобы со школьной скамьи перед детьми был пример верного служения Отечеству, уважения к подвигу, достойного исполнения воинского долга. Жизненный путь и пример героизма Руслана Алтыева будет служить хорошим ориентиром в деле воспитания детей и молодежи», — написал на своей странице «ВКонтакте» мэр Тобольска.

Служить по контракту Алтыев начал с 2013 года. В марте он отправился на СВО, где погиб при исполнении служебных обязанностей. Летом указом президента был посмертно награжден орденом Мужества.