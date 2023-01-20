Депутат Картаполов опроверг заявление Останиной об изменениях в законе о мобилизации

Депутат Картаполов опроверг заявление об отсрочке для отцов детей инвалидов
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Депутат Андрей Картаполов не подтвердил возможность отсрочку для отцов детей-инвалидов Фото:
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Депутат Госдумы РФ, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что не подтверждал возможность отсрочки от мобилизации отцов детей-инвалидов. Об этом он сообщил изданию РБК.

«Я ей ничего не подтверждал, потому что у меня нет привычки подтверждать то, чего я не знаю», — заявил Картаполов. Он рассказал, что не давал таких комментариев главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

Ранее депутат Останина заявила, что отцы детей-инвалидов получат отсрочку от мобилизации. Также, по ее словам, отсрочку должны были получить дети одиноких пенсионеров.

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Депутат Госдумы РФ, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что не подтверждал возможность отсрочки от мобилизации отцов детей-инвалидов. Об этом он сообщил изданию РБК. «Я ей ничего не подтверждал, потому что у меня нет привычки подтверждать то, чего я не знаю», — заявил Картаполов. Он рассказал, что не давал таких комментариев главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. Ранее депутат Останина заявила, что отцы детей-инвалидов получат отсрочку от мобилизации. Также, по ее словам, отсрочку должны были получить дети одиноких пенсионеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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