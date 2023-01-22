Немецкая компания пытается отсудить у курганского автобусного завода 13 млн рублей

23 января 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Немецкая компания подала в суд на автобусный завод Кургана из-за задолженности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие немецкой компании «Вебасто Рус» подало в суд на курганский автобусный завод (ООО «КАВЗ») из-за задолженности по поставкам подогревателей и отопителей. Сумма иска составляет порядка 13 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель дочерней компании из Московской области. «Компанией „Вебасто Рус“ подано исковое заявление на предприятие ООО „КАВЗ“ из-за поставок подогревателей и отопителей. Сумма исковых требований составляет 12 824 571 рубль», — сказал представитель компании. Согласно данным из картотеки арбитражного суда, заявление с многомиллионным иском было подано компанией 17 января 2023 года. Также представитель «Вебасто Рус» заявил, что их дочернее предприятие с августа 2022 года прекратило существование из-за того, что они принадлежат компании из Германии. Данная страна входит в число недружественных государств с Россией из-за спецоперации на территории Украины. По данным сервиса СБИС, «дочка» зарубежного предприятия Webasto была зарегистрирована в России в 2000 году. Юридический адрес компании — город Лобня в Московской области. Ранее URA.RU писало, что КАВЗ подавал в суд на NBA (Национальная баскетбольная ассоциация). Курганское предприятие требовало лишить права на использование бренда клуба CAVS в России. Также сообщалось, что курганский автобусный завод оштрафовали после того, как они приняли на работу налоговика из Ямала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприятие немецкой компании «Вебасто Рус» подало в суд на курганский автобусный завод (ООО «КАВЗ») из-за задолженности по поставкам подогревателей и отопителей. Сумма иска составляет порядка 13 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель дочерней компании из Московской области. «Компанией „Вебасто Рус“ подано исковое заявление на предприятие ООО „КАВЗ“ из-за поставок подогревателей и отопителей. Сумма исковых требований составляет 12 824 571 рубль», — сказал представитель компании. Согласно данным из картотеки арбитражного суда, заявление с многомиллионным иском было подано компанией 17 января 2023 года. Также представитель «Вебасто Рус» заявил, что их дочернее предприятие с августа 2022 года прекратило существование из-за того, что они принадлежат компании из Германии. Данная страна входит в число недружественных государств с Россией из-за спецоперации на территории Украины. По данным сервиса СБИС, «дочка» зарубежного предприятия Webasto была зарегистрирована в России в 2000 году. Юридический адрес компании — город Лобня в Московской области. Ранее URA.RU писало, что КАВЗ подавал в суд на NBA (Национальная баскетбольная ассоциация). Курганское предприятие требовало лишить права на использование бренда клуба CAVS в России. Также сообщалось, что курганский автобусный завод оштрафовали после того, как они приняли на работу налоговика из Ямала.