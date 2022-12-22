Курганский автобусный завод оштрафовали после приема на работу налоговика из ЯНАО

22 декабря 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Сотрудники курганского завода КАВЗ получили штрафы после нарушения при приеме на работу бывшего налоговика из ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский суд оштрафовал сотрудников ООО «КАВЗ» за нарушение антикоррупционного законодательства после приема на работу бывшего сотрудника налоговой инспекции из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом рассказали на сайте прокуратуры Курганской области. «В ходе проведенной прокуратурой города Кургана проверки в деятельности ООО „КАВЗ“ выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. <…> Вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 19.29 Кодекса РФ об АП, которые рассмотрены судом. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафа», — сообщили в прокуратуре. Общая сумма штрафа составила 70 тыс. руб. Нарушение нашли после того, как администрация завода заключила срочный трудовой договор с бывшим сотрудником налоговой инспекции, приехавшем из ЯНАО. Ответственные лица не направили необходимое в таких случаях уведомление. Управляющему директору общества вынесли представление об исправлении нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего тюменского руководителя предприятия оштрафовали по решению курганского суда. Мужчина был признан виновным в неуплате налогов и оштрафован на 300 тысяч рублей.

Курганский суд оштрафовал сотрудников ООО «КАВЗ» за нарушение антикоррупционного законодательства после приема на работу бывшего сотрудника налоговой инспекции из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом рассказали на сайте прокуратуры Курганской области. «В ходе проведенной прокуратурой города Кургана проверки в деятельности ООО „КАВЗ“ выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. <…> Вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 19.29 Кодекса РФ об АП, которые рассмотрены судом. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафа», — сообщили в прокуратуре. Общая сумма штрафа составила 70 тыс. руб. Нарушение нашли после того, как администрация завода заключила срочный трудовой договор с бывшим сотрудником налоговой инспекции, приехавшем из ЯНАО. Ответственные лица не направили необходимое в таких случаях уведомление. Управляющему директору общества вынесли представление об исправлении нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего тюменского руководителя предприятия оштрафовали по решению курганского суда. Мужчина был признан виновным в неуплате налогов и оштрафован на 300 тысяч рублей.